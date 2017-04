Un periodista español fue directo y le preguntó si podía confirmar que renovaría con el Sevilla: "Tengo un contrato que me vincula, no tengo que aclarar nada", dijo Sampaoli en un principio, para luego agregar:Siguiendo la misma lógica de su respuesta inicial, el de Casilda dijo estar feliz en Sevilla, estar "encariñado con la institución", aunque comentó que "después el tiempo dirá".Los dichos de Sampaoli se dan horas después de la reunión que mantuvo Chiqui Tapia con Bauza para definir la continuidad, o no, del campeón de América con San Lorenzo y con una fea coincidencia: en el mismo momento en que se filtró un audio del presidente de la AFA insultando a Bauza.