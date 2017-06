, posteó Karina en la red social.También explicó que tomó el colectivo el jueves pasado en el centro de José C. Paz, cerca de la estación, "para ir hasta una farmacia a comprar un remedio" para sus padres."Cuando bajé pensé que tenía la mochila colgada, pero me di cuenta de que me la había olvidado en el asiento. Después el chofer me contó que una señora se la alcanzó y él tuvo la amabilidad de llevarla a la casa de mis papás, porque adentro había una boleta del cable donde aparecía la dirección", relató a esta agencia.

Rubén, quien terminaba su recorrido a las 15 ese día,Karina recordó que cuando Rubén llegó a la casa le dijo, como disculpándose: "Me tomé el atrevimiento de traerle la mochila".. Tenía ropa de mis padres, dos recetas de un médico y algunos remedios para ellos. Si no la recuperaba me quedaba sin la medicación", dijo y consideró, emocionada, que "la mejor manera de agradecerle era subir la foto a Facebook, para que la gente se enterara de que todavía hay personas buenas".Pero Karina nunca pensó que la publicación se viralizaría tan rápido: "Anoche había sido compartida 17.000 veces y la gente no para de mandarme comentarios, incluso personas de otros países como Chile, Perú y Paraguay", dijo y agregó que "no es la primera vez" que vive situaciones "donde los colectiveros son solidarios"."En la misma línea, hace un tiempo, un señor se descompuso y sólo viajábamos él, una chica y yo. En esa ocasión el chofer lo asistió, se desvió del recorrido y lo llevó hasta su casa", contó.El hecho de que en esta ocasión Rubén Nicolás, chofer del 176, "haya venido a traerme la mochila fue una emoción muy grande, hasta mi papá lloraba. Estamos muy agradecidos".