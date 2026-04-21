Vuelve el frío: tiene fecha el ingreso de aire polar, con abrupto descenso de temperaturas y alerta de heladas

Mientras las lluvias quedarán restringidas al extremo noreste, el resto del territorio experimentará condiciones secas y muy frías.

El mapa de las temperaturas mínimas:

Patagonia: Valores inferiores a 0 °C en toda la región.

Valores inferiores a en toda la región. Centro del país: Mínimas de entre 2 °C y 6 °C en zonas de llanura.

Mínimas de entre en zonas de llanura. Áreas serranas y bajos: El termómetro descenderá hasta un rango de entre 0 °C y 4 °C.

Alerta por las primeras heladas del año

Este escenario configura el contexto más propicio en lo que va de 2026 para la ocurrencia de heladas, especialmente en zonas rurales donde el enfriamiento es más eficiente.

Desde el punto de vista agropecuario, el informe advierte sobre la necesidad de prestar especial atención a los cultivos sensibles y a la gestión del ganado a campo durante la madrugada del lunes, cuando el frío polar se sentirá con mayor intensidad.