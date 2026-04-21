ANSES activó la jubilación a los 45 años para empleados y a los 50 para monotributistas en casos particulares
Anses detalló los requisitos para que los trabajadores con una incapacidad laboral superior al 33% puedan acceder al beneficio. Conocé cómo realizar el trámite.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo un régimen especial de jubilación destinado a proteger a los trabajadores que sufren de una disminución física. Este beneficio permite un retiro anticipado a los 45 años de edad para quienes trabajen en relación de dependencia, y a los 50 años para los trabajadores autónomos o monotributistas.
Para poder acceder a esta prestación por minusvalía, el organismo exige el cumplimiento de una serie de condiciones específicas que deben ser acreditadas mediante documentación oficial al momento de iniciar la gestión.
Cuáles son los requisitos para acceder a las jubilaciones
Tanto los empleados registrados como los trabajadores independientes deben cumplir con las siguientes condiciones fundamentales para que ANSES apruebe sus solicitudes de jubilaciones:
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Edad mínima: 45 años para trabajadores en relación de dependencia y 50 años para trabajadores autónomos.
Aportes: Contar con al menos 20 años de servicios con aportes comprobables.
Incapacidad: Acreditar fehacientemente que durante los últimos 10 años anteriores al cese de actividades (o a la solicitud de la prestación) prestaron servicios en estado de disminución física. Esta incapacidad laboral debe ser superior al 33%.
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Qué documentación se necesita y cómo hacer el trámite
El trámite se realiza de forma presencial y con turno previo en las oficinas del organismo. Todos los solicitantes deben presentar su DNI y el Formulario “Declaración Jurada sobre la eventual percepción de prestación no adheridas al SIPA o en FF.AA.” (PS 6.284) firmado por el titular.
Además, se requiere documentación específica según la situación laboral de cada trabajador:
Para trabajadores en relación de dependencia:
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Formulario “Certificación de Servicios y Remuneraciones” (PS 6.2).
Formulario de “Afectación de Haberes” (PS 6.1) debidamente certificado si trabajó en un organismo nacional.
Formulario “Derivación de Aportes de Obra Social” (PS 5.7).
En caso de no contar con certificación de servicios: Recibos de sueldo con aportes, comprobantes de afiliación a obras sociales/gremios, constancia de afiliación anterior al CUIL y el Formulario DDJJ Testimonial Acreditación de Servicios (PS 6.8).
Para trabajadores autónomos:
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Formularios 558/A, 558/B y 558/C correspondientes a la “Solicitud de Determinación de Deuda y Situación de Revista Autónomos – Declaración Jurada – SICAM” emitidos por ARCA (ex AFIP).
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