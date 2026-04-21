Cerraron los últimos tres locales de Garbarino y venden stock remanente: cómo comprarlo

Luego el síndico tendrá entre agosto y octubre para presentar un informe al respecto, y la Justicia tendrá la última palabra sobre cómo se repartirá lo que haya quedado de la otrora importante cadena de tiendas de electrodomésticos.

Lo que todavía no está definido es qué pasará con la marca en sí, porque Garbarino es un nombre fuerte en el mercado local con décadas de trayectoria.

Tanto es así que la Justicia evalúa abrir un proceso paralelo para convertir a la marca Garbarino en un activo intangible de la compañía que hoy está en quiebra.

Daniel y Omar Garbarino abrieron en 1951 su tienda de electrodomésticos, con su apellido como marca, en un local ubicado en la calle Uruguay 552, donde todavía funciona.

El actual presidente de la compañía es Carlos Rosales, el hombre que la compró en 2020 y que está inhabilitado para ejercer el comercio mientras dure el proceso de quiebra.