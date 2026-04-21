Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto a Buenos Aires: cuándo retoma la inestabilidad
Los pronosticadores del tiempo ya le ponen fecha al regreso de las lluvias al AMBA. Cómo sigue el clima según el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una nueva ciclogénesis en el inicio de la semana, y luego de dos jornadas con precipitaciones y pronósticos de tormentas, se esperan algunos días con buen clima pero las lluvias ya tienen fecha de regreso, antes de lo previsto.
Tal cual estaba previsto, el martes tuvo lluvias de moderada intensidad desde horas de la madrugada, las que se mantuvieron de forma aislada hasta la tarde.
Ahora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la semana continúe con buen clima y un leve descenso térmico. El miércoles, por caso, tendría cielo entre mayor y parcialmente nublado en las primeras horas; pasando a algo nublado para la tarde y noche, junto con marcas de entre 10 y 20 grados.
La semana se mantendría con esta tendencia climática, pero cambió el pronóstico para el AMBA según el sitio especializado Meteored que pone una fecha para el retorno de las precipitaciones.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
De acuerco con el organismo nacional, el jueves también tendría buen tiempo, con cielo algo nublado en la madrugada y despejado para el resto de la jornada; con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 22.
Cerrando la semana, el SMN anticipa un viernes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con temperaturas que rondarán entre 12 y 22 grados.
Para el fin de semana, se espera un sábado con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con 13 grados de mínima y 23 de máxima; y un domingo con cielo parcialmente nublado y marcas estimadas de entre 12 y 20 grados.
Sin embargo, el sitio Meteored pone al domingo como la fecha del regreso de las precipitaciones. En su pronóstico extendido, el portal tiene 30% de probabilidades de "lluvia débil" para el cierre del finde.
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