Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto a Buenos Aires: cuándo retoma la inestabilidad

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

De acuerco con el organismo nacional, el jueves también tendría buen tiempo, con cielo algo nublado en la madrugada y despejado para el resto de la jornada; con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 22.

Cerrando la semana, el SMN anticipa un viernes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con temperaturas que rondarán entre 12 y 22 grados.

Para el fin de semana, se espera un sábado con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con 13 grados de mínima y 23 de máxima; y un domingo con cielo parcialmente nublado y marcas estimadas de entre 12 y 20 grados.

Sin embargo, el sitio Meteored pone al domingo como la fecha del regreso de las precipitaciones. En su pronóstico extendido, el portal tiene 30% de probabilidades de "lluvia débil" para el cierre del finde.

image Pronóstico de lluvias en Buenos Aires para el próximo domingo, según Meteored.