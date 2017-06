Farre carcel entrevista.mp4

Embed Farré perdió la patria potestad de sus tres hijoshttps://t.co/kXMrkiZYHP pic.twitter.com/5S37igzzqM — minutouno (@minutounocom) 8 de junio de 2017

Embed AHORA Por unanimidad, condenaron a prisión perpetua a Farré https://t.co/hGgUczwJQU — minutouno (@minutounocom) 6 de junio de 2017

en diálogo condesde la cárcel donde comenzó a purgar la condena a cadena perpetua a la que fue sentenciado el martes pasado por haber asesinado de 74 puñaladas a su esposa,En la entrevista que le realizaron los periodistas, Farré negó que Claudia fuera víctima de violencia de género, aseguró quey hasta se mostró dispuesto a recibir la pena de muerte."Claudia me salvó de dos suicidios", contó Farré y aseguró que intentó quitarse la vida en otras dos oportunidades ya en la cárcel."Estuve un mes y medio con medicamentos, con vacunas intramusculares, no hablaba, no había caído a la realidad, estaba en shock" dijo el femicida y aseguróNunca fui un golpeador de nadie. Jamás le pegué a Clau, jamás le pegué a ninguna mujer ni casi a ningún hombre. No era una persona violenta físicamente" aseguró Farré para insistir en la tesis de su defensa de que actuó bajo emoción violenta y no era consciente de lo que hacía.FarréEn este sentido apuntó contra un ex vecino de la pareja que durante el juicio declaró que. Aseguró que otro supuesto testigo falso declaró que la víctima le había confesado ser víctima de violencia de género. Al tiempo que minimizó la denuncia que Claudia había hecho en ese sentido: "era una denuncia leve".con la que compartí 17 años, 15 de casados y 2 de novios. Estoy arrepentido y estoy pagando las consecuencias" dijo aunque admitió queAseguró además quecomo dijeron, a sangre fría se mata con un sicario, por la espalda, cuando no lo ve nadie, no como acá que estaba mi mamá y dos abogados".estaba enfermo, eso lo tengo claro. No soy un femicida, yo estaba enfermo" siguió y concluyó:Sobre la relación con sus hijos, Farré fue contundente:". Por eso estoy incomunicado con ellos. Ellos saben que su padre está vivo en algún lado y por ahí sería un golpe peor que yo ya no esté.".

"Tengo claro que representó la peor cara de los femicidios", concluyó quien podría acceder al beneficio de la libertad condicional recién cuando cumpla 89 años de edad.