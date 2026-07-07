Un cirujano de un hospital público le exigió $250.000 a un paciente para operarlo

Para el fiscal, esa interpretación desconoce el delito y envía un mensaje de impunidad frente a hechos que afectan la confianza en el sistema de salud pública. A ese planteo se sumó la abogada querellante, Josela Echegaray Moya, quien también solicitó al Tribunal de Impugnaciones que revise y revoque la sentencia. Hasta el momento, la Justicia no informó si la defensa del médico apeló el fallo.

El origen de la causa

La investigación comenzó a fines de octubre de 2024, cuando Axel Fabián Marinero sufrió la rotura del tendón de Aquiles mientras jugaba al fútbol. Tras atenderlo en una clínica privada, Furlotti programó la cirugía en el Hospital César Aguilar para el 5 de noviembre y, según la acusación, le exigió al paciente una transferencia de $250.000 a su cuenta de Mercado Pago para cubrir el supuesto costo del implante y los hilos de sutura.

El pago se realizó el 4 de noviembre y la operación finalmente se llevó a cabo dos días después. Durante el juicio, quedó acreditado que esos insumos eran provistos sin costo por el hospital, por lo que la fiscalía sostiene que el cobro constituyó una maniobra fraudulenta y que el médico se aprovechó de la necesidad del paciente para obtener un beneficio económico indebido.