Astrología: predicen los minutos probables de goles en Selección Argentina vs. Egipto
El astrólogo Juan Cruz Sirius, de buena performance en Qatar 2022, lanzó sus predicciones para el partido de este martes por los octavos de final.
En el marco del cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y Egipto, los hinchas preparan las cábalas y repasan el fixture, y una vez más pueden recurrir a la astrología para intentar calmar las ansiedades con predicciones que invitan a creer.
De esta manera, para este martes, el reconocido astrólogo Juan Cruz Sirius —famoso por su altísima efectividad en las predicciones de Qatar 2022— sumó un elemento imperdible: el mapa temporal con los minutos exactos que registran la mayor probabilidad astrológica de goles o jugadas determinantes.
Tras realizar un extenso análisis astral del partido, Sirius trajo alivio al asegurar que, a pesar de la resistencia africana, "Argentina eliminará a Egipto y se clasificará a los cuartos de final".
Pero lo que verdaderamente sacudió las redes fue su precisión quirúrgica para marcar las ventanas horarias donde la pelota tiene más chances de inflar la red.
Cuáles los los minutos claves de Selección Argentina vs. Egipto, según la astrología
Tomando como referencia el horario de la Argentina (el partido arranca a las 13:00), el director de Astrología con Rigurosidad desglosó el destino del encuentro en dos etapas críticas:
Los minutos clave de la primera mitad:
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13:04 hs: Un inicio con fuerte actividad astral; peligro o festejo tempranero.
13:13 hs: Momento de quiebre en los primeros quince minutos.
13:28 hs: Promediando el primer tiempo.
13:34 hs: Ventana de alta intensidad en las áreas.
13:45 hs: Al filo del descanso.
La hora de la verdad en el complemento (y potencial alargue):
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14:11 hs: La primera gran aceleración del segundo tiempo.
14:34 hs / 14:40 hs / 14:44 hs / 14:49 hs: Una ráfaga brutal de minutos calientes sobre el cierre del partido reglamentario, ideal para desenlaces dramáticos.
14:56 hs: Un minuto reservado exclusivamente si el encuentro llega a extenderse por tiempo adicionado o alargue.
Con las coordenadas de los astros sobre la mesa, la recomendación para los hinchas argentinos es clara: mantener los ojos bien abiertos y evitar parpadear en estos horarios clave. La Scaloneta busca meterse entre los ocho mejores del mundo y el destino parece tener los minutos contados.
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