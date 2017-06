Embed

Acto de cristina Acto de Cristina en Arsenal

Dirigentes kirchneristas llegaron esta tarde al estadio del club Arsenal, al igual que miles de militantes que arribaron en caravana, para

Poco después de las 15, la ex mandataria nacional subió al palco que estaba preparado en el estadio de Arsenal y habló ante miles de personas que se acercaron para el lanzamiento del partido Unidad Ciudadana, que competirá en las próximas elecciones legislativas.



En el comienzo de su exposición, Cristina cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri, que este lunes anunció que el país tomará una nueva deuda millonaria, y señaló: "Nos quieren dar 100 años más de deuda. Tenemos que ponerle un freno a este Gobierno neoliberal".



Cuando los miles de militantes le clamaban por su candidatura, la ex Presidente convocó a ""La unidad ciudadana se trata de representar a los ciudadanos y ciudadanas de carne y hueso. Vengo ahora a sumarme como una más a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón. No me parece justo que estemos sufriendo", dijo.Luego, Cristina llamó al palco a jóvenes estudiantes, madres, desempleados, comerciantes que debieron cerrar sus negocios y cooperativistas que sufren el aumento de tarifas y el ajuste que empleó el Gobierno de Mauricio Macri.

Juntos a todos ellos, Cristina cerró el acto en el que lanzó su partido, no habló de su posible candidatura pero dejó fuertes declaraciones de cara a las legislativas de este año: “Esto es Unidad Ciudadana. Para que los entiendan. Tenemos que construir algo mejor. Los quiero”, dijo.