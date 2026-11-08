El video oficial del gobierno para recibir al papa León XIV: "Todo listo"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, confirmó este sábado que concluyeron las tareas preparatorias para el arribo del papa León XIV a la Argentina. Mediante un posteo en su cuenta de X, la funcionaria resaltó la labor mancomunada entre el Gobierno nacional, la Iglesia y los equipos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba para hacer realidad la visita del Sumo Pontífice.