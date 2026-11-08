El video oficial del gobierno para recibir al papa León XIV: "Todo listo"
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguró que está todo listo para recibir al papa León XIV en Argentina a través de un video publicado en su cuenta de X.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, confirmó este sábado que concluyeron las tareas preparatorias para el arribo del papa León XIV a la Argentina. Mediante un posteo en su cuenta de X, la funcionaria resaltó la labor mancomunada entre el Gobierno nacional, la Iglesia y los equipos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba para hacer realidad la visita del Sumo Pontífice.
«¡Todo listo para recibir al papa León XIV!», escribió la funcionaria junto a un video que exhibe los últimos trabajos de acondicionamiento en uno de los espacios dispuestos para las actividades programadas durante la estadía del Santo Padre.
En esa misma publicación, Karina Milei expresó su alegría por la llegada del Pontífice y remarcó que desde el Ejecutivo nacional articularon tareas con las autoridades eclesiásticas y los equipos de las distintas jurisdicciones implicadas para concretar el acontecimiento.
El periplo de León XIV arrancará este domingo y se prolongará hasta el miércoles 11 de noviembre. A lo largo de su permanencia, el Papa desarrollará actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una agenda que contempla encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con diversos sectores de la sociedad.
El itinerario oficial del papa León XIV en la Argentina
La agenda del Santo Padre incluye encuentros de alto nivel institucional, misas multitudinarias y recorridas de profundo impacto social y religioso:
Domingo 8 de noviembre (Arribo y agenda institucional)
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16:30: Aterrizaje del vuelo papal en el Aeroparque Jorge Newbery.
Homenaje a San Martín: Ofrenda floral en la Plaza San Martín frente al monumento al Libertador.
Reunión presidencial: Audiencia bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
18:30: Discurso ante autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre (Jornada de feriado nacional)
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9:15: Recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, provincia de Buenos Aires.
11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
16:10: Encuentro con la dirigencia sindical, empresarial y de movimientos sociales en la sede de la UCA en Puerto Madero.
17:30: Diálogo interreligioso con líderes de diversas confesiones en el Palacio San Martín.
18:45: Vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado y posterior cena de camaradería en el Arzobispado.
Martes 10 de noviembre (Tramo federal en Córdoba y vigilia en CABA)
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7:30: Partida desde Buenos Aires hacia Córdoba (arribo al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).
10:00: Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
15:15: Encuentro con sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
20:15: De regreso en Buenos Aires, encabeza la vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles. (Nota: Feriado decretado únicamente en CABA y la provincia de Córdoba).
Miércoles 11 de noviembre (Misa en Luján y despedida del país)
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8:00: Visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal en Villa Devoto.
10:00: Celebración eucarística central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Nota: Feriado decretado únicamente en la Provincia de Buenos Aires).
13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa al despegue hacia Lima fijado para las 14:00.
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