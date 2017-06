La justicia recibió una denuncia contra el plantel de River Plate, el presidente del club, Rodolfo D'Onofrio; el titular de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el cuerpo médico de la institución y el secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, por el presunto doping de jugadores del club.





La denuncia penal fue realizada en el fuero federal por el atleta mendocino, ex campeón de fisoculturismo Sergio Parodi., dice la denuncia de Parodi.Parodi formuló la denuncia ante la fiscalía federal número 2 de Mendoza, interinamente a cargo de Fernando Gabriel Alcaraz, con un pedido de remisión por competencia territorial a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en la Ciudad de Buenos Aires.La denuncia es por la supuesta violación del artículo 110 de la ley 26.912, que pena losy dice que "será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años, si no resultare un delito más severamente penado, el que, integrando el personal de apoyo a los atletas, por cualquier medio falsificare o intentare falsificar una parte del procedimiento de control de dopaje; traficare o intentare traficar una sustancia prohibida o método prohibido; administrare o intentare administrar a un atleta una sustancia prohibida o método prohibido, durante la competencia o en los controles realizados fuera de ella, o asistiere, incitare,contribuyere, instigare, encubriere o participare en la ejecución de una infracción a las normas del presente régimen, o de su tentativa, o prestare al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse aquélla".En la presentación se pidió además que se notifique la denuncia a la Conmebol.River viajó a Asunción, Paraguay, donde realizó el descargo correspondiente en la sede de la Conmebol por los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada en la presente Copa Libertadores por la hidroclorotiazida.