Vuelo narco en Santa Fe: fuga de película, autos quemados y un gendarme herido

La mecánica que investiga la Gendarmería marca que dos camionetas Strada y un Gol Tred esperaban el cargamento para luego cargar los ladrillos, aunque todos fueron sorprendidos por los agentes federales que hicieron una suerte de operativo cerrojo para evitar una huída.

En efecto, la fuga se realizó con características cinematográficas. Una de las Strada embistió a un gendarme que fue asistido en un centro de salud de Cañada de Gómez y por estas horas está internado en Rosario con una fractura de cráneo.

avioneta narco 4 Uno de los bloques de cocaína que fueron encontrados durante el operativo.

Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas. Se presume que todos se subieron al Gol Trend –que figura en el registro de otra ciudad del sur de Santa Fe–, del que comenzaron a surgir versiones de que tendría orificios de bala producto de un enfrentamiento que después fue negado por fuentes de Gendarmería.

Desde los autos abrieron fuego contra los agentes de la GNA, que respondieron el ataque. Más aún: uno de los gendarmes que participaba del operativo para repeler la fuga fue atropellado por uno de los autos de los delincuentes, en las inmediaciones de la Ruta 178.

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El gendarme fue derivado de urgencia al Hospital de Cañada de Gómez, donde quedó internado tras haber sufrido un traumatismo craneal, y se encuentra fuera de peligro.

Los tres autos con los perseguidos lograron escapar. El Gol Trend se fugó con orificios de bala en uno de sus costados; las dos Fiat Strada, una blanca y otra gris, aparecieron abandonadas y quemadas horas más tarde.

Los investigadores del caso sopesan la hipótesis de que los fugitivos podrían estar heridos luego del tiroteo, por lo que se emitió un aviso a los centros de salud de la región para que se monitoreen los ingresos.

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También la Brigada de Drogas de la Policía de Santa Fe dispuso un operativo de búsqueda en Armstrong, Tortugas, Bustinza y Cruz Alta, que concluyeron con la detención de dos hombres de nacionalidad boliviana, cuyas identidades no trascendieron.

Los investigadores afectados a las pericias del caso continuaban haciendo relevamientos y medidas de prueba, entre ellas el peso del total de la droga que iba en la avioneta y fue incautada. En ese marco, fuentes de la pesquisa calcularon que el aforo se ubicaba por encima de los 300 kilos de cocaína.

La captura de esta avioneta y sus dos pilotos, se produjo a tan solo una semana de un impresionante operativo que permitió desmantelar una organización narco y secuestrar 400 kilos de cocaína que llegaban, como en este caso, también por vía aérea y había aterrizado en una pista clandestina en la localidad de Vera.