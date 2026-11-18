En el marco de la 42° Semana del Auténtico Helado Artesanal organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), este miércoles 18 de noviembre se celebra en todo el país la 10° edición de La Noche de las Heladerías, un evento que contará con promociones especiales, espectáculos itinerantes y el lanzamiento de un innovador gusto gourmet con cristales de sal.