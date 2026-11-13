A qué hora empieza La Noche de las Heladerías con 2x1 en helados
Se viene una nueva edición del evento impulsado por los fabricantes de helados artesanales con ofertas y descuentos. El sabor que se lanzará por los 10 años.
Los fanáticos de los helados artesanales tienen un motivo de celebración. La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) realiza hoy una nueva edición de La Noche de las Heladerías 2026, un evento masivo que festejará su décimo aniversario con ofertas, descuentos y la presentación de un sabor inédito.
Cuándo es el evento de descuentos, a qué hora empieza y cómo funciona el 2x1
La décima edición del evento se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de noviembre de 2026. De acuerdo a la información brindada por los organizadores, la actividad comenzará oficialmente a partir de las 19:00 horas y se extenderá ininterrumpidamente hasta el horario de cierre habitual de cada uno de los comercios participantes.
Como ya es costumbre, el principal atractivo de la noche será la icónica promoción de 2x1 en cuartos de kilo. Esto significa que todos los clientes que se acerquen a comprar un cuarto de kilo de helado artesanal podrán llevarse otro envase de igual tamaño totalmente gratis (medio kilo en total) abonando el mismo importe.
Cabe aclarar que el beneficio será válido únicamente en los locales que formen parte de la convocatoria. En total, más de 500 heladerías de distintos puntos del país ya confirmaron su participación. Para evitar sorpresas, los consumidores podrán consultar el mapa oficial de comercios adheridos a través de los canales de difusión y las redes sociales de Afadhya y Heladeros Artesanales.
IMPORTANTE: Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y se traslada un feriado previsto para antes de que termine noviembre
La Semana del Auténtico Helado y el nuevo sabor: "Maní Split"
La Noche de las Heladerías será el plato fuerte, pero no el único. El evento se enmarca dentro de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre. Bajo el lema "El sabor de lo nuestro", la campaña buscará visibilizar el trabajo de los productores locales y destacar la utilización de materias primas nacionales en las elaboraciones gastronómicas.
En ese contexto festivo, los maestros heladeros presentarán una sorpresa exclusiva por los diez años del evento: el Maní Split. Este nuevo sabor es una receta especialmente diseñada para la ocasión que tendrá como base principal una crema de maní tostado, combinada magistralmente con vetas de dulce de leche tradicional, trozos de chocolate y un toque de cristales de sal para generar un exquisito contraste en boca.
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