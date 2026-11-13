A qué hora empieza La Noche de las Heladerías con 2x1 en helados

La Semana del Auténtico Helado y el nuevo sabor: "Maní Split"

La Noche de las Heladerías será el plato fuerte, pero no el único. El evento se enmarca dentro de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre. Bajo el lema "El sabor de lo nuestro", la campaña buscará visibilizar el trabajo de los productores locales y destacar la utilización de materias primas nacionales en las elaboraciones gastronómicas.

En ese contexto festivo, los maestros heladeros presentarán una sorpresa exclusiva por los diez años del evento: el Maní Split. Este nuevo sabor es una receta especialmente diseñada para la ocasión que tendrá como base principal una crema de maní tostado, combinada magistralmente con vetas de dulce de leche tradicional, trozos de chocolate y un toque de cristales de sal para generar un exquisito contraste en boca.