Video: denuncian un caso de acoso en una heladería de Balvanera y las imágenes generan indignación
Una empleada grabó a un hombre que, mientras la atendía en el mostrador, se tocó los genitales por encima del short.
Un video registrado en una heladería del barrio porteño de Balvanera generó preocupación por el comportamiento de un hombre que protagonizó una situación de acoso frente a una empleada. Las imágenes, filmadas disimuladamente por la propia trabajadora, muestran el intercambio que mantuvieron y el repudiable gesto que realizó el cliente.
La grabación fue publicada en X por Gaby Montanari, la empleada que registró la escena con su teléfono celular. Junto al video, compartió una fuerte advertencia: "Este abusador viene siempre a comprar a Rivadavia 3284 y es un violento, pero ahora ya se fue al carajo. ABUSADOR anda por Balvanera. Tengan cuidado, nosotras tenemos miedo, pero con este video él debería tener miedo de salir a la calle".
En el video se escucha al hombre dirigirse a la trabajadora en un tono prepotente. "¡Ya sacaste la promoción!", le reclama en un primer momento. Luego agrega: "Bueno, te voy a comprar igual", antes de consultar: "¿19.900 pesos está el kilo?". Sin embargo, el momento más grave de la secuencia ocurre segundos después, cuando el hombre se toca los genitales por encima del short, sin ningún tipo de disimulo y frente a la empleada, que continúa registrando la situación.
La denuncia de acoso en una heladería de Balvanera
En su publicación, Montanari aseguró que el hombre frecuenta habitualmente el comercio ubicado en Rivadavia 3284 y que ya habría protagonizado otros episodios de violencia. Por ese motivo, decidió hacer público el video y advertir sobre su presencia en el barrio.
Finalmente, el cliente se retira del establecimiento sin comprar ningún producto. Según se observa en la grabación, durante su permanencia en el local solamente toma agua del dispenser gratuito. La trabajadora acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresó el temor que genera esta situación y buscó alertar a otras mujeres que circulan por la zona.
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