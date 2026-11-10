Video: denuncian un caso de acoso en una heladería de Balvanera y las imágenes generan indignación

En el video se escucha al hombre dirigirse a la trabajadora en un tono prepotente. "¡Ya sacaste la promoción!", le reclama en un primer momento. Luego agrega: "Bueno, te voy a comprar igual", antes de consultar: "¿19.900 pesos está el kilo?". Sin embargo, el momento más grave de la secuencia ocurre segundos después, cuando el hombre se toca los genitales por encima del short, sin ningún tipo de disimulo y frente a la empleada, que continúa registrando la situación.