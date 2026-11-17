Video: el fastidioso gesto de Leandro Paredes que reavivó los rumores de crisis con Camila Galante

La celebración contaba con una ambientación completamente temática, marcada por los colores del club de la Ribera, referencias a la Selección Argentina y una imponente torta de tres niveles coronada por una pelota. No obstante, en medio de los cantos y el clima festivo, la atención de las redes se posó exclusivamente en el rostro del mediocampista, quien exhibió una marcada expresión de fastidio que contrastaba con la alegría del evento y con la sonrisa de su esposa.