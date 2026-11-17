Video: el fastidioso gesto de Leandro Paredes que reavivó los rumores de crisis con Camila Galante
Mientras las redes sociales se hacen eco de un presunto romance furtivo con la China Suárez, Leandro Paredes estaría atravesando una crisis de pareja.
Si bien Leandro Paredes brilla en Boca, su vida personal está nuevamente en el ojo de la tormenta gracias a un reciente video en donde se deja en evidencia que el futbolista y Camila Galante no estarían atravesando su mejor momento. A esto se suman la reciente información que lo vincula a la China Suárez.
En las últimas horas, un video de la fiesta por el décimo cumpleaños de Giovanni, el segundo hijo que tiene con Galante, mostró una actitud del futbolista de Boca que no pasó inadvertida para los usuarios y despertó todo tipo de especulaciones.
Video: el fastidioso gesto de Leandro Paredes que reavivó los rumores de crisis con Camila Galante
La celebración contaba con una ambientación completamente temática, marcada por los colores del club de la Ribera, referencias a la Selección Argentina y una imponente torta de tres niveles coronada por una pelota. No obstante, en medio de los cantos y el clima festivo, la atención de las redes se posó exclusivamente en el rostro del mediocampista, quien exhibió una marcada expresión de fastidio que contrastaba con la alegría del evento y con la sonrisa de su esposa.
El encargado de poner el foco sobre esta secuencia fue el periodista Fede Flowers, quien compartió el material en sus perfiles digitales y sembró la duda sobre el presente sentimental de la pareja. "La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes en el festejo de su hijo. ¿Qué pasa con Camila Galante? ¿Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola", disparó el comunicador, desatando una ola de reacciones inmediatas.
A partir de esa publicación, los internautas se dividieron en distintas teorías para explicar el semblante del jugador. Mientras un sector intentó restarle dramatismo atribuyendo su actitud a un simple cansancio físico o a preocupaciones vinculadas al presente deportivo de su equipo, otro grupo volvió a traer a colación viejas versiones sobre supuestas infidelidades que habrían desgastado el vínculo.
Por ahora, ni Paredes ni Galante salieron a desmentir o confirmar el distanciamiento, manteniendo un estricto silencio frente a las versiones.
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