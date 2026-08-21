Ángel Di María dejó la puerta abierta para el retiro tras la dura eliminación de Rosario Central

El futuro incierto de la estrella de Rosario Central

El campeón del mundo había firmado recientemente, durante el mes de junio, la renovación oficial de su vínculo con el club de sus amores tras su triunfal regreso a mediados de 2025. Dicho contrato lo ata contractualmente hasta junio de 2027, momento en el cual el jugador ya tendrá 39 años de edad.