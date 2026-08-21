Ángel Di María dejó la puerta abierta para el retiro tras la dura eliminación de Rosario Central
El histórico Ángel Di María no ocultó su inmenso dolor tras quedar afuera de la Copa Libertadores y sembró serias dudas sobre la continuidad de su carrera.
Luego de la dolorosa caída ante Corinthians en Brasil que decretó la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores, Ángel Di María brindó unas impactantes declaraciones. El histórico y emblemático mediocampista ofensivo se mostró sumamente frustrado y dejó la puerta completamente abierta a un posible e inesperado retiro profesional.
El lamento por la eliminación en la Copa Libertadores
El capitán del conjunto "Canalla" no pudo disimular su tristeza luego de que el equipo perdiera por 1-0 en el Arena Corinthians, el mismo estadio donde doce años atrás él había marcado un gol inolvidable para la Selección Argentina frente a Suiza.
"Momento duro, porque mi sueño era otro, mis ganas eran otras, de poder continuar, pero es fútbol. Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo", confesó con evidente angustia en una charla televisiva.
Al analizar el trámite del encuentro, Di María destacó la alarmante falta de efectividad de su equipo frente al arco rival: "Tuvimos ocasiones para convertir, no fue el partido que deseamos hacer. Nos costó un montón. En la ida podríamos haber hecho la diferencia pero el fútbol es así. Ahora ellos con uno menos lograron convertirnos".
El futuro incierto de la estrella de Rosario Central
El campeón del mundo había firmado recientemente, durante el mes de junio, la renovación oficial de su vínculo con el club de sus amores tras su triunfal regreso a mediados de 2025. Dicho contrato lo ata contractualmente hasta junio de 2027, momento en el cual el jugador ya tendrá 39 años de edad.
Desde su vuelta a casa, el "Fideo" exhibió un nivel superlativo. Disputó un total de 43 encuentros, aportó 14 goles y entregó siete asistencias, siendo el principal líder futbolístico del plantel que logró consagrarse campeón de la Liga Profesional 2025. Sin embargo, este duro revés en el plano internacional parece haberlo llevado a un profundo replanteo sobre sus próximos pasos en el deporte profesional.
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