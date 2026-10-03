La formación confirmada de la Selección Argentina para enfrentar a Burkina Faso

Las dudas que tenía Lionel Scaloni para el segundo amistoso de la fecha FIFA

En la última línea, una de las principales incógnitas pasaba por el marcador de punta izquierdo. En el compromiso disputado en el Mario Alberto Kempes, el puesto estuvo ocupado por Román Vega. No obstante, el exjugadores de Argentinos Juniors mantenía una paridad y puja constante por el puesto con Facundo Medina, quien finalmente sale este sábado desde el arranque.