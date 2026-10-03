La formación confirmada de la Selección Argentina para enfrentar a Burkina Faso
El entrenador Lionel Scaloni definió la formación para este sábado en el Monumental, en el segundo amistoso del conjunto nacional.
A pocas horas del amistoso internacional de esta noche ante Burkina Faso en el estadio Monumental, el entrenador Lionel Scaloni finalmente confirmó la formación titular con la que la Selección Argentina saldrá a la cancha a partir de las 21 horas.
Si bien el DT no brindó pistas claras durante los entrenamientos en la antesala del encuentro, se perfilaban algunas modificaciones tácticas y de nombres respecto al equipo que goleó a Bolivia en Córdoba, con el objetivo de seguir probando alternativas de cara al futuro.
Las dudas que tenía Lionel Scaloni para el segundo amistoso de la fecha FIFA
En la última línea, una de las principales incógnitas pasaba por el marcador de punta izquierdo. En el compromiso disputado en el Mario Alberto Kempes, el puesto estuvo ocupado por Román Vega. No obstante, el exjugadores de Argentinos Juniors mantenía una paridad y puja constante por el puesto con Facundo Medina, quien finalmente sale este sábado desde el arranque.
El mediocampo es la zona donde el cuerpo técnico analizaba más variantes. Por el sector izquierdo, ante Bolivia se alineó a Gianluca Prestianni, aunque su inclusión estuvo en duda hasta último momento con dos nombres peso: Matías Soulo (de la Roma) y Valentín Barco (del Chelsea), quienes pujaban con grandes chances, finalmente no consiguieron su lugar.
Por otro lado, la gran actuación de Nicolás Paz en el último partido dejó la vara alta en la zona de creación. Si bien Franco Mastantuono presiona desde atrás e intentará ganarse un lugar desde el arranque, el buen nivel mostrado por el volante ofensivo complicó su salida.
En cuanto a la ofensiva, y más allá de las rotaciones que pueda ensayar el DT en otras líneas, Scaloni ratificó su intención de mantener engranado el sistema con la dupla de ataque conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes vuelven a compartir el tramo final del campo.
La formación de la Selección Argentina vs. Burkina Faso
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
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