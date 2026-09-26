"En la Argentina no llegás a fin de mes": el sentido mensaje de Ángel Di María tras la nueva consagración

Profundizando sobre el contexto económico actual, el ídolo rosarino remarcó la locura de amor y pertenencia que demostraron los simpatizantes: "Estoy feliz por la gente. Lo dije en varias notas. Estamos a fin de mes, y uno sabe que en la Argentina no llegás. Y vinieron, compraron y viajaron. Esto no es normal, es una locura. Esta alegría es para ellos. Gastaron, tuvieron que poner el bolsillo a fin de mes, y esta alegría es para ellos".