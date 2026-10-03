Feroz temporal desató intensas precipitaciones con granizo y actividad eléctrica tras el alerta: los videos
El fenómeno meteorológico avanzó con fuerza durante la noche de este sábado provocando copiosas lluvias, fuerte caída de granizo y ráfagas de viento.
Un intenso frente de tormenta se desató en las últimas horas sobre la ciudad de Formosa, registrando severas precipitaciones que incluyeron caída de granizo, ráfagas de viento de variada intensidad y un continuo despliegue de descargas eléctricas. El evento coincidió con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que había emitido una advertencia de nivel naranja anticipando condiciones climáticas adversas para la capital formoseña.
La magnitud del temporal generó anegamientos temporales en diversas arterias viales de la ciudad y severas dificultades para el tránsito, en un contexto donde la caída constante de agua se mantuvo durante varias horas del sábado.
También se registraron fenómenos similares en gran parte de Asunción, Paraguay y zonas aledañas.
Bolas de hielo y riesgo en la vía pública
Uno de los aspectos más impactantes de la tormenta fue la abrupta caída de granizo en distintos sectores urbanos. Las piedras de hielo alcanzaron dimensiones considerables —llegando en varios barrios a tamaños comparables con los de un huevo de gallina—, lo que provocó alarma entre los vecinos por los posibles daños en parabrisas, techos de chapa y marquesinas comerciales.
Ante la violencia del impacto, muchos automovilistas buscaron refugio apresurado bajo estaciones de servicio y aleros, mientras que la acumulación de hielo en algunas calles obstruyó temporalmente las rejillas del drenaje pluvial.
Protocolos de seguridad y llamados a la precaución
Ante la persistencia de las inclemencias del tiempo en la provincia, las autoridades locales y los organismos de emergencia reiteraron una serie de recomendaciones fundamentales para la población formoseña con el fin de mitigar riesgos y prevenir accidentes en la vía pública:
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Limpieza y drenaje: Asegurar el libre escurrimiento del agua mediante la limpieza de canaletas, rejillas y desagües en viviendas.
Asegurar elementos peligrosos: Fijar o retirar de balcones y techos cualquier objeto de gran tamaño o chapa que pueda ser desplazado por la acción de los vientos.
Las guardias operativas se encuentran realizando recorridas de inspección en los barrios más vulnerables de Formosa para asistir en eventuales emergencias y evaluar la evolución del sistema frontal.
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