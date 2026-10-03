Feroz temporal desató intensas precipitaciones con granizo y actividad eléctrica tras el alerta: los videos

Protocolos de seguridad y llamados a la precaución

Me lo acaban de pasar... y de verdad era un bombadeo!! pic.twitter.com/bnvlogWtnW — (@NerdPy) October 3, 2026

Ante la persistencia de las inclemencias del tiempo en la provincia, las autoridades locales y los organismos de emergencia reiteraron una serie de recomendaciones fundamentales para la población formoseña con el fin de mitigar riesgos y prevenir accidentes en la vía pública:

Limpieza y drenaje: Asegurar el libre escurrimiento del agua mediante la limpieza de canaletas, rejillas y desagües en viviendas.

Asegurar elementos peligrosos: Fijar o retirar de balcones y techos cualquier objeto de gran tamaño o chapa que pueda ser desplazado por la acción de los vientos.

Las guardias operativas se encuentran realizando recorridas de inspección en los barrios más vulnerables de Formosa para asistir en eventuales emergencias y evaluar la evolución del sistema frontal.