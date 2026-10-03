Alerta total de diluvio para sábado y domingo, con lluvias, tormentas, ráfagas y granizo: zonas complicadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una fuerte advertencia meteorológica que abarca a gran parte del centro y norte del territorio argentino para este sábado por la noche, con continuidad en algunas provincias durante la madrugada del domingo. El fenómeno estará impulsado por un sistema de inestabilidad que dejará lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas destructivas.