Alerta total de diluvio para sábado y domingo, con lluvias, tormentas, ráfagas y granizo: zonas complicadas
Se mantenían advertencias del Servicio Meteorológico Nacional para varias provincias durante el fin de semana por lluvias y tormentas fuertes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una fuerte advertencia meteorológica que abarca a gran parte del centro y norte del territorio argentino para este sábado por la noche, con continuidad en algunas provincias durante la madrugada del domingo. El fenómeno estará impulsado por un sistema de inestabilidad que dejará lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas destructivas.
El aviso oficial rige para distintas zonas de Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones.
El impacto del temporal escalará de categoría según la región:
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Alerta Naranja: Rige para sectores específicos de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones durante este sábado. En el caso particular de Misiones, la advertencia naranja se mantendrá vigente también para la madrugada del domingo, mientras que en zonas de Formosa el aviso descenderá a nivel amarillo para el cierre del fin de semana.
Alerta Amarillo: Comprende al resto de las áreas mencionadas, abarcando sectores de Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa.
Diluvio: qué dice el alerta del SMN por lluvias, tormentas y granizo
El organismo meteorológico detalló los alcances e intensidad de los fenómenos previstos para las próximas horas:
- Nivel Amarillo: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, indicó el SMN.
- Nivel Naranja: “El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. También podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.
Ante este escenario de alerta, las autoridades recomiendan a los habitantes de las zonas afectadas evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse y mantenerse resguardados hasta que pasen las condiciones de mayor peligro.
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