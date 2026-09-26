Ángel Di María reveló en qué gol de Lionel Messi se inspiró en su espectacular tiro libre: "Terminó saliendo"

“ANTES DE SALIR A LA CANCHA ME SALIÓ EL GOL DE LEO EN LA COPA AMÉRICA CONTRA ESTADOS UNIDOS, CUANDO ME QUEDÓ EL TIRO LIBRE ACÁ DIJE ‘LO INTENTO, NO SOY LEO PERO CAPAZ QUE SALE’”



¡Fideo Di María y su gol calcado al de Messi con la Selección Argentina!



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Qué dijo Ángel Di María sobre las polémicas en la Supercopa Internacional

Más allá de la genialidad técnica, el partido estuvo marcado por momentos de alta tensión y jugadas discutidas. Ante los cuestionamientos sobre el penal sancionado a favor de su equipo, Di María fue tajante: "Lo voy a aclarar porque cansa siempre lo mismo. Este fue penal, como el que me hicieron ante Francia. Es un toque, estás dentro del área y el VAR te lleva a eso, esto es el fútbol de ahora y es así. Hoy nos tocó a nosotros".