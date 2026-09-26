Ángel Di María reveló en qué gol de Lionel Messi se inspiró en su espectacular tiro libre: "Terminó saliendo"
El rosarino fue la gran figura de la Supercopa Internacional con una perla de pelota parada, y luego del encuentro dio de talles de la gesta.
La consagración de Rosario Central tuvo todos los condimentos de una noche inolvidable, coronada por la jerarquía indiscutible de Ángel Di María. El delantero no solo brilló en la cancha, sino que dejó una de las posturas más destacadas de la final al revelar la íntima inspiración que lo llevó a convertir un golazo de tiro libre para abrir el camino al título.
Consultado sobre su brillante definición de pelota parada, Di María confesó el momento exacto que pasó por su cabeza antes de patear: "Antes de salir a la cancha me apareció el gol de tiro libre de Messi a Estados Unidos en la Copa América. Cuando agarré la pelota dije ‘lo voy a intentar, no soy Leo pero capaz sale’ y terminó saliendo".
Con humildad pero con la clase de los elegidos, el rosarino reconoció que inspirarse en el capitán argentino es un motor único: "Es el mejor de la historia, me pone muy feliz haber podido hacer el gol porque eso nos dio una tranquilidad muy grande".
Qué dijo Ángel Di María sobre las polémicas en la Supercopa Internacional
Más allá de la genialidad técnica, el partido estuvo marcado por momentos de alta tensión y jugadas discutidas. Ante los cuestionamientos sobre el penal sancionado a favor de su equipo, Di María fue tajante: "Lo voy a aclarar porque cansa siempre lo mismo. Este fue penal, como el que me hicieron ante Francia. Es un toque, estás dentro del área y el VAR te lleva a eso, esto es el fútbol de ahora y es así. Hoy nos tocó a nosotros".
Asimismo, "Fideo" se refirió al tumulto que ensombreció el cierre del encuentro y sentenció: "Fue lamentable lo del final, no hicimos nada para que pase lo que pasó, ellos tendrán sus excusas".
"Dijeron que uno de los nuestros pasó gritando el gol, no lo vi la verdad, puede ser, puede que no, pero al final el partido se fue dando de esa manera un poco más caldeado, había patadas, todo, y se terminó dando de esa manera lamentablemente", concluyó sobre el final.
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