Apartan al director de un colegio en Villa Pueyrredón tras una denuncia de abuso
Nuestra Señora de Luján de Villa Pueyrredón apartó a su director tras conocerse una denuncia de abuso en la Justicia. Aclararon que ocurrió fuera de la escuela.
Las autoridades del Instituto Educativo Nuestra Señora de Luján, ubicado en el barrio de Villa Pueyrredón, apartaron preventivamente a su director institucional. La medida se tomó luego de que la Justicia recibiera una severa denuncia por presunto abuso sexual contra GRR, quien ya fue separado de su importante cargo.
El comunicado del colegio de Villa Pueyrredón tras el escándalo
A través de un comunicado oficial, desde la comunidad del Dulcísimo Nombre de Jesús advirtieron que el directivo involucrado "fue apartado y no mantiene contacto alguno con las comunidades" pertenecientes al arzobispado. Además, ratificaron que el pasado 3 de marzo se radicó la denuncia formal ante la Cámara Criminal y Correccional correspondiente para que tome inmediata intervención.
Por su parte, desde la directiva del instituto remarcaron que el repudiable suceso investigado se produjo fuera del ámbito parroquial y se activaron los protocolos correspondientes. "Nada de lo que atañe a esta causa guarda relación con nuestra institución, ni con ningún acto escolar, ya sea alumnos, exalumnos, docentes y no docentes", sentenció Natalia Pernigotti, la directora general del establecimiento.
Finalmente, las autoridades pidieron suma cautela frente a la investigación que ya está en manos de la Justicia y solicitaron a las familias no emitir juicios de forma anticipada. "Es fundamental no ser víctima ni cómplices de rumores infundados, ni prejuzgar de ningún modo, ya que los mismos no solo afectan a la institución, sino también a cada uno de los actores de la escuela y sobre todo a los niños", concluye el texto.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario