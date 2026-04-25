Apartan al director de un colegio en Villa Pueyrredón tras una denuncia de abuso

Finalmente, las autoridades pidieron suma cautela frente a la investigación que ya está en manos de la Justicia y solicitaron a las familias no emitir juicios de forma anticipada. "Es fundamental no ser víctima ni cómplices de rumores infundados, ni prejuzgar de ningún modo, ya que los mismos no solo afectan a la institución, sino también a cada uno de los actores de la escuela y sobre todo a los niños", concluye el texto.