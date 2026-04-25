La Justicia suspendió la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

En la misma línea, el equipo legal de las universidades consideró que la decisión “carece de sustento jurídico” y ya trabaja en su impugnación. El efecto concreto del fallo es otorgar carácter suspensivo a la ejecución de la cautelar hasta que la Corte Suprema se expida sobre el recurso del Gobierno.

Desde el frente sindical, en tanto, interpretaron la medida como un paso procesal. Según indicaron, los fallos favorables a las universidades continúan vigentes, pero se suspenden temporalmente las acciones para exigir su cumplimiento.

La secretaria general de la CONADU, Clara Chevalier, fue crítica con la decisión judicial. “Es un guiño al Gobierno, sin resolver la cuestión de fondo. No definió si corresponde que la cautelar llegue a la Corte, pero sí le dio efecto suspensivo”, sostuvo