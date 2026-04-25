Aseguran que Juan Darthés podría interpretar a Biasotti en la serie de Andrea del Boca
Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz, reveló que el nombre del actor figura entre las opciones para sumarse a la biopic. Si finalmente es elegido, las escenas se filmarían en Brasil debido a su situación judicial.
En medio del avance de la biopic sobre la vida de Andrea del Boca, en los últimos días comenzaron a tomar fuerza versiones que vinculan a Juan Darthés con uno de los papeles más sensibles de la historia personal de la actriz: el de Ricardo Biasotti.
Según publicó el periodista Julián Padilla, el actor sería uno de los nombres que se están evaluando para interpretar al exmarido de Andrea en la serie que repasará distintos momentos de su vida personal y profesional. Frente a estas especulaciones, Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz, confirmó que esa posibilidad realmente está siendo analizada.
“La posibilidad existe. Es una posibilidad que se está barajando. Hay puntualmente personas que se están ocupando de la preproducción de la serie y evaluando todos los nombres posibles para cada papel y cada rol que va a tener la biopic de Andrea”, explicó.
Sobre la elección de quién podría ponerse en la piel de Biasotti, el letrado detalló: “A lo largo de toda su vida Andrea tuvo relación con un montón de gente, entonces se está empezando a evaluar quién haría de cada papel en estas cosas. Quien está seleccionando estos nombres aportó el nombre de Juan Darthés para que interprete a Ricardo Biasotti y creo que puede llegar a ser una posibilidad importante”.
Además, reconoció que la decisión podría generar repercusiones por el historial judicial del actor. “Entiendo la polémica que puede llegar a generar esto, pero sí, se está analizando muy firmemente la posibilidad de que lo sea. No te puedo decir con grado de certeza que lo va a ser, pero sí se está barajando ese tema”, indicó.
Fioribello también se refirió a la situación judicial de Darthés, quien fue condenado a seis años de prisión (con regimen semiabierto) por abusar de Thelma Fardin, y explicó cómo podría resolverse su participación en la producción.
“Está condenado por la Justicia por un tema espantoso y muy triste que ha cometido, porque así lo ha determinado la Justicia y tiene una condena de bastante tiempo en Brasil, por lo que no puede salir de Brasil. Es por eso que la gente de la preproducción de la biopic, en caso de avanzar en ese sentido, ya previó que las imágenes y toda la parte exterior, lo que fuere vinculado con la encarnación de Biasotti, tendrían que realizarse en Brasil. No podría volver Darthés a la Argentina“.
Además, anticipó que en las próximas semanas podría haber una definición más concreta sobre el tema. “En las próximas semanas se va a avanzar en ese sentido. Va a ser el ofrecimiento formal y las negociaciones del tema, a ver si a Darthés le interesa volver a actuar representar a un personaje tan oscuro y tan categóricamente daniño como fue Ricardo Biasotti en la vida de toda la familia del Boca”.
Por último, remarcó que la decisión final no dependerá únicamente de la producción, sino también de la propia protagonista de la historia. “La voz de Andrea va a pesar muchísimo a la hora de que se defina. Andrea tiene plena injerencia en la decisión final, por eso no está todavía confirmado ni mucho menos, pero hay una posibilidad”, concluyó Fioribello.
Hasta el momento, Juan Darthés no respondió públicamente sobre esta posibilidad ni confirmó si estaría dispuesto a sumarse al proyecto desde Brasil.
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