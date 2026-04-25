Aseguran que Juan Darthés podría interpretar a Biasotti en la serie de Andrea del Boca

Fioribello también se refirió a la situación judicial de Darthés, quien fue condenado a seis años de prisión (con regimen semiabierto) por abusar de Thelma Fardin, y explicó cómo podría resolverse su participación en la producción.

“Está condenado por la Justicia por un tema espantoso y muy triste que ha cometido, porque así lo ha determinado la Justicia y tiene una condena de bastante tiempo en Brasil, por lo que no puede salir de Brasil. Es por eso que la gente de la preproducción de la biopic, en caso de avanzar en ese sentido, ya previó que las imágenes y toda la parte exterior, lo que fuere vinculado con la encarnación de Biasotti, tendrían que realizarse en Brasil. No podría volver Darthés a la Argentina“.

Además, anticipó que en las próximas semanas podría haber una definición más concreta sobre el tema. “En las próximas semanas se va a avanzar en ese sentido. Va a ser el ofrecimiento formal y las negociaciones del tema, a ver si a Darthés le interesa volver a actuar representar a un personaje tan oscuro y tan categóricamente daniño como fue Ricardo Biasotti en la vida de toda la familia del Boca”.

Por último, remarcó que la decisión final no dependerá únicamente de la producción, sino también de la propia protagonista de la historia. “La voz de Andrea va a pesar muchísimo a la hora de que se defina. Andrea tiene plena injerencia en la decisión final, por eso no está todavía confirmado ni mucho menos, pero hay una posibilidad”, concluyó Fioribello.

Hasta el momento, Juan Darthés no respondió públicamente sobre esta posibilidad ni confirmó si estaría dispuesto a sumarse al proyecto desde Brasil.