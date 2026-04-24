Juan Darthés podría interpretar a Ricardo Biasotti en la serie de Andrea del Boca
Desde el entorno de la actriz aseguran que el actor es una “posibilidad bastante importante” para el papel, aunque el casting aún no está definido.
Una versión que empezó como rumor tomó fuerza en las últimas horas y ya genera fuerte debate en el mundo del espectáculo: Juan Darthés podría meterse en la piel de Ricardo Biasotti en la serie biográfica sobre Andrea del Boca.
Lejos de tratarse de una especulación aislada, la posibilidad fue deslizada por el abogado de la actriz, Juan Pablo Fioribello, quien confirmó que el nombre del actor está sobre la mesa. “Es una posibilidad bastante importante”, sostuvo, al tiempo que remarcó que Darthés “reúne muchas condiciones para ese papel”.
De todos modos, el propio letrado llevó cautela: “No hay nada cerrado”, aclaró, dejando en claro que el proyecto todavía se encuentra en etapa de desarrollo y que el casting definitivo aún no fue definido.
El eventual desembarco de Darthés en la ficción no pasa inadvertido. Su nombre vuelve a quedar en el centro de la escena en un contexto atravesado por la condena que recibió en Brasil tras la denuncia de Thelma Fardín, lo que convierte cualquier posible regreso a la actuación en un tema sensible.
Como si eso fuera poco, desde el propio entorno de la producción también anticiparon que el personaje de Biasotti tendría una construcción compleja. En ese sentido, Fioribello lo definió como “un personaje oscuro y siniestro”, un detalle que suma tensión alrededor de la elección del actor.
Por ahora no hay confirmaciones oficiales ni fecha de inicio de rodaje, pero la sola mención de Darthés como candidato alcanzó para encender la polémica. En un proyecto que ya de por sí promete generar repercusiones, el casting podría convertirse en el primer gran foco de conflicto antes incluso de que la serie vea la luz.
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