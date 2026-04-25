ANSES: el aumento que tendrán las jubilaciones en mayo 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Jubilación mínima y máxima que cobrarán en mayo 2026
El haber mínimo garantizado será de $393.250,17. Al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo llegará a $463.250,17.
La jubilación máxima estimada alcanzará aproximadamente los $2.646.201,22 en el quinto mes del año. Este monto representa el tope que puede cobrar un jubilado bajo el régimen general.
Los beneficiarios que superen el piso mínimo pero no lleguen a $463.250,17 recibirán un bono proporcional. El complemento se calcula para que el total del haber más el refuerzo no exceda ese tope de $463.250,17.
Cómo quedan la AUH y otras asignaciones en mayo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $141.312,64 nominales. Se depositará mensualmente el 80% de ese monto ($113.050). El 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta de Asignación con los controles de salud y escolaridad al día.
La AUH por Discapacidad alcanzará los $458.354, un monto superior que reconoce las necesidades específicas de este grupo. Esta prestación no tiene retención del 20% y se cobra completa cada mes.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $314.600,12 en mayo. Esta pensión está destinada a personas mayores de 65 años sin aportes suficientes para jubilarse.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez pasarán a ser de $275.275,12. Estas prestaciones cubren a personas en situación de vulnerabilidad que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva.
La Asignación por Embarazo (AUE) también llegará a $141.312,64, con el mismo esquema de pago que la AUH: 80% mensual y 20% diferido.
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