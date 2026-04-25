Netflix: la serie de poca duración que es una de las más subidas de tono de la plataforma
Llegó a la plataforma en el 2021 se volvió una de las sensaciones por su historia atrapante. Además, sus cinco episodios permiten verla de un tirón. Descubrí de qué trata en la nota.
En los últimos años, las plataformas de streaming como Netflix comenzaron a apostar fuerte por producciones breves, pensadas para maratonear en cualquier momento del día. En ese contexto se destaca Halston, una miniserie dramática biográfica que llegó en 2021 y rápidamente se posicionó como una de las propuestas más elegidas del catálogo.
Protagonizada por Ewan McGregor, dirigida por Daniel Minahan y con tan solo cinco episodios, logró ganar notoriedad dentro de la plataforma por su historia basada en hechos reales, lo que le permitió ser destacada y valorada en el mundo cinematográfico: fue nominada a los Premios Primetime Emmy en varias categorías, incluyendo Mejor actor para McGregor.
De qué trata Halston
La serie muestra el camino de un diseñador que logra construir una marca influyente y convertirse en una figura clave de la moda internacional. A medida que alcanza el éxito, su vida se vuelve cada vez más intensa, marcada por el exceso, la presión y decisiones que afectan tanto su carrera como sus relaciones personales.
Con el paso del tiempo, ese crecimiento descontrolado empieza a pasarle factura: conflictos internos, problemas con su entorno y la pérdida de control sobre su propia marca. Es un drama que combina ambición, fama y caída, mostrando el lado más crudo del mundo del espectáculo y la moda.
Reparto de Halston
La gran repercusión y éxito de esta serie no solo se explica con su atrapante historia, sino también por su elenco de primer nivel. Halston reúne actores de gran recorrido dentro del mundo cinematográfico:
- Ewan McGregor como Halston
- Bill Pullman como David Mahoney
- Rebecca Dayan como Elsa Peretti
- David Pittu como Joe Eula
- Krysta Rodriguez como Liza Minnelli
Tráiler de Halston
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