Aventura en las sierras: Carlos Tevez desafió la altura y conquistó el Champaquí
El entrenador de Talleres aprovechó un momento de descanso para realizar una exigente travesía en Córdoba, donde sigue consolidando su vínculo con la provincia.
Lejos de la presión cotidiana del fútbol profesional, Carlos Tevez encontró en la naturaleza un espacio de desconexión. El actual entrenador de Talleres protagonizó una exigente excursión en Córdoba al alcanzar la cima del Cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia con unos 2.700 metros sobre el nivel del mar.
La travesía, muy popular entre los amantes del trekking, demanda preparación física y resistencia, ya que combina senderos de montaña, cambios bruscos de clima y largas caminatas. En ese contexto, la presencia del exfutbolista no pasó inadvertida y rápidamente se viralizaron imágenes suyas en la cumbre. El recorrido lo realizó acompañado por su esposa Vanesa y un grupo de amigos, además de guías locales que conocen en detalle la zona.
Desde Radio Traslasierra relataron la experiencia con lujo de detalles: “Carlos Tevez visitó Traslasierra y se animó a una experiencia bien serrana: una excursión al Cerro Champaquí, ingresando por la localidad de San Javier. El ex futbolista y actual técnico de Talleres, realizó la caminata acompañado por Juan Russo, referente local del turismo, junto a un grupo de amigos".
Y agregaron: "La jornada se dio en un contexto de clima nublado y húmedo, pero eso no fue impedimento para disfrutar del recorrido y los paisajes únicos de la región. Según comentaron desde la agencia Eco Champaquí Turismo, Tevez quedó sorprendido por la tranquilidad del lugar, la inmensidad del entorno natural y la experiencia de compartir la travesía en grupo. Una visita que no pasó desapercibida y que vuelve a poner en valor todo lo que ofrece Traslasierra: naturaleza, desconexión y aventura”.
La elección del destino no fue casual. Desde su llegada a Córdoba para asumir en la T, el "Apache" mostró una fuerte conexión con el estilo de vida local. En distintas apariciones públicas destacó el ritmo más relajado y el valor de los encuentros cotidianos, algo que, según él, resulta más difícil de encontrar en Buenos Aires.
En ese sentido, el propio entrenador expresó: “Lo que me gusta de Córdoba es que viven la vida, el día a día. El otro día íbamos caminando con Vane, como a las 10 de la noche por donde vivimos, y pasábamos por las casas y se escuchaba música acá, asado, humo, que esto, que lo otro. Decía qué locura esto, ¿no? Esto en Buenos Aires no lo podés hacer".
Y profundizó esa comparación con una reflexión más amplia: “Para juntarte con amigos para comer un asado tenés que hacer un curso porque la gente está pensando en que al otro día tiene que ir a trabajar, levantarse temprano, llevar a los chicos a la escuela... la libertad que tiene el cordobés, de que es un miércoles, lunes o sábado, si se tiene que juntar con la familia y amigos, se juntan. No están pensando en el qué hacer de mañana”.
Tras la experiencia en la montaña, el entrenador volvió a enfocarse en su rol como director técnico. El conjunto de bastones azules y blancos se prepara para compromisos clave en el Torneo Apertura 2026, donde buscará consolidarse en los primeros puestos de la Zona A. El desafío inmediato será ante Estudiantes de La Plata, en un partido que puede resultar determinante en la pelea por el liderazgo de la zona.
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