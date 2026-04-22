Nuevo susto en Olga: otra vez un vehículo casi embiste el estudio del canal de streaming

choque olga

Homero, atento al exterior, preguntó: “A ver la vereda... No, está bien, está bien. ¿Están bien?”. Entre risas nerviosas y caras de preocupación, los conductores intentaron entender qué había sucedido. “Contradieron. Todo muy al borde...”, dijo Fridman, mientras Migue aclaraba: “Es la segunda”. “Vos lo viste, Luis”, acotó Migue, buscando la complicidad de Scola.

La situación derivó en comentarios entre el humor y la incredulidad. “Ya está todo, está, pará. Luis está contento porque pasó algo”, bromeó Homero. Migue, quien intentó volver a la charla previa, acotó: “Dice: ‘¿Cómo el juego de media y están ahí?’”. “¿Están todos bien?”, volvieron a chequear. “Una semanita de malas noticias ahora. Listo. Es la segunda vez que nos pasa esto”, remarcó el conductor principal. “Nos van a cancelar”, ironizó otro de sus compañeros. El alivio llegó cuando corroboraron que no hubo heridos y que la policía ya estaba en el lugar.

"Hay que poner esos 'pininos' que puso (Hermes) Binner en Rosario, unos pininos de metal, lo que tienen las embajadas para que no entren los autobomba", sugirió el hijo de Pablo Granados, que nació y creció en la ciudad de Rosario.

Luego Morandi contó cómo había vivido ella la situación desde el lugar donde se sienta, a la izquierda de Migue. "Chicos, te vi a vos (Migue) y después vi al auto venir de frente".

"Casi entra un auto al estudio y no estamos jodiendo, se llevaba puestas las cámaras, el vidrio, todo", sintetizó Fridman cómo fue el accidente que conmocionó a todo el equipo de OLGA.

La anécdota del accidente se suma al archivo de situaciones insólitas que suelen atravesar a los ciclos de Migue Granados, donde la espontaneidad y la reacción en vivo son marcas registradas. Y aunque la risa y el comentario irónico no faltan, el alivio de que todo quedó en un susto es compartido por el equipo y sus seguidores, que una vez más celebran el profesionalismo —y el temple— de los conductores frente a lo inesperado.