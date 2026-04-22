Quiénes son los futbolistas famosos salpicados por el caso de prostitución VIP en Italia

Incluso el exdelantero inglés Wayne Rooney fue fotografiado junto a uno de los presuntos responsables de la organización. Pese a la difusión de esos nombres, la Justicia mantiene bajo estricta reserva la identidad de los clientes y no hay confirmación sobre qué tipo de servicios habrían contratado. En ese contexto, las imágenes viralizadas y los registros digitales funcionan como indicios, pero no como pruebas concluyentes dentro del expediente.

prostitucion vip italia

Así avanza la investigación del caso de prostitución VIP que sacude al fútbol en Italia

La investigación, encabezada por la fiscal adjunta Bruna Albertini junto a la Policía Económica y Financiera, también expuso el funcionamiento interno de la red. Según los documentos judiciales, más de un centenar de mujeres participaban del sistema, recibiendo una parte de las ganancias y cubriendo ciertos costos operativos.

Además de los encuentros, la organización ofrecía sustancias recreativas como el óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Las escuchas telefónicas incorporadas a la causa reflejan pedidos concretos durante las reuniones: “Estamos en el Duca, en Me Milan, necesitamos globos. Estoy con...”, se oye en una conversación. La respuesta fue inmediata: “De acuerdo, enviaré a alguien”.

wayne rooney.jpg

Uno de los testimonios más contundentes también dejó en evidencia la continuidad del negocio incluso durante la pandemia: “Trabajábamos casi todas las noches, incluso durante el confinamiento”. Esa declaración refuerza la hipótesis de una estructura aceitada, con logística suficiente para sostener la actividad en contextos restrictivos.

En el marco de la causa ya fueron detenidos Emanuele Buttini, Deborah Ronchi y otros dos colaboradores, acusados de promover y explotar la prostitución, además de lavado de dinero. Todos permanecen bajo arresto domiciliario mientras avanza un proceso que podría escalar aún más y comprometer a nuevas figuras del deporte y el espectáculo.