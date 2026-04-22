"Es blandito": Mostaza Merlo fue tajante con un jugador de River tras el Superclásico

Desde su arribo en enero, a préstamo desde Chelsea, el mediocampista ofensivo acumula escasa participación. Hasta el momento disputó siete encuentros, seis por el Torneo Apertura y uno por la Copa Sudamericana, sin convertir goles, con una asistencia y menos de 300 minutos en cancha. Números que evidencian que aún no logró consolidarse ni justificar plenamente su inclusión en un partido de alta exigencia.

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Merlo también hizo referencia a una ausencia que, a su entender, pesó en el desarrollo del juego: la de Fausto Vera. El volante no pudo estar presente debido a un esguince sufrido en el compromiso previo, y el histórico entrenador lamentó su baja: "Es un jugador importante. Lo conozco de Argentinos. Un jugador con técnica, llegada y con mucho panorama. Se lesionó justo en el partido anterior. Hace un buen complemento con Aníbal Moreno”.

Además, extendió su análisis a otro de los refuerzos que aún no logró asentarse en el equipo: Kevin Castaño. El colombiano, que llegó con el cartel de ser la incorporación más costosa en la historia del club, también fue objeto de cuestionamientos. “Si hubo algún problema adentro uno no lo sabe. Por lo que vi todavía no se adaptó a River. Lo vi con Gallardo y en la Sudamericana, no está en un buen nivel y todavía no se adaptó a River. Por ahí en algún momento despega pero lo tendrá que demostrar él. En los partidos que jugó no lo demostró”, concluyó.