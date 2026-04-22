"Es blandito": Mostaza Merlo fue tajante con un jugador de River tras el Superclásico
El ídolo del Millonario no dudó en cuestionar al juvenil luego de la derrota ante Boca en el Monumental y dejó una frase contundente sobre su presente futbolístico.
La derrota de River en el Superclásico frente a Boca no solo dejó un sabor amargo en los hinchas, sino también una catarata de análisis y cuestionamientos sobre el rendimiento individual de varios futbolistas. En un Monumental que despidió al equipo con silbidos tras el 1-0 en contra, fueron pocos los jugadores que lograron destacarse.
En ese contexto, una de las voces más autorizadas en la historia del club, Reinaldo “Mostaza” Merlo, no esquivó el debate y apuntó directamente contra uno de los nombres que más expectativas generaba. El exmediocampista y entrenador del conjunto millonario puso el foco en Kendry Páez, el joven ecuatoriano que fue titular en el encuentro por decisión de Eduardo "Chacho" Coudet.
La apuesta del director técnico era que aportara desequilibrio en ataque y mayor peso ofensivo en los últimos metros, pero lo cierto es que su actuación estuvo lejos de cumplir con esas expectativas. A lo largo del partido, se mostró incómodo, con dificultades para imponerse en los duelos individuales y sin lograr influir en el desarrollo del juego. Siempre bien controlado por la defensa rival, no encontró espacios para desplegar su talento y terminó protagonizando un desempeño opaco que generó críticas tanto dentro como fuera del estadio.
La contundente crítica de Mostaza Merlo a Kendry Paez tras el Superclásico
Merlo, fiel a su estilo directo, fue categórico al referirse al juvenil: “Yo pensé que Páez no iba a jugar porque jugó un ratito contra Carabobo. Jugó un rato bien y nada más, lo vi las veces que entró y es un jugador blandito. Coudet puso jugadores para tener la pelota, la tuvo por momentos pero le faltó profundidad y llegada. Después le costó ser contundente”. Sus palabras reflejan no solo una evaluación puntual del jugador, sino también una mirada crítica sobre la propuesta colectiva del equipo.
Desde su arribo en enero, a préstamo desde Chelsea, el mediocampista ofensivo acumula escasa participación. Hasta el momento disputó siete encuentros, seis por el Torneo Apertura y uno por la Copa Sudamericana, sin convertir goles, con una asistencia y menos de 300 minutos en cancha. Números que evidencian que aún no logró consolidarse ni justificar plenamente su inclusión en un partido de alta exigencia.
Merlo también hizo referencia a una ausencia que, a su entender, pesó en el desarrollo del juego: la de Fausto Vera. El volante no pudo estar presente debido a un esguince sufrido en el compromiso previo, y el histórico entrenador lamentó su baja: "Es un jugador importante. Lo conozco de Argentinos. Un jugador con técnica, llegada y con mucho panorama. Se lesionó justo en el partido anterior. Hace un buen complemento con Aníbal Moreno”.
Además, extendió su análisis a otro de los refuerzos que aún no logró asentarse en el equipo: Kevin Castaño. El colombiano, que llegó con el cartel de ser la incorporación más costosa en la historia del club, también fue objeto de cuestionamientos. “Si hubo algún problema adentro uno no lo sabe. Por lo que vi todavía no se adaptó a River. Lo vi con Gallardo y en la Sudamericana, no está en un buen nivel y todavía no se adaptó a River. Por ahí en algún momento despega pero lo tendrá que demostrar él. En los partidos que jugó no lo demostró”, concluyó.
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