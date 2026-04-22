Desalojaron a un jubilado discapacitado de un departamento de Recoleta: "Hicieron cualquier cosa conmigo"
Tiene 60 años y actualmente no posee ingresos suficientes, no tiene una red familiar y perdió su casa en medio de un operativo policial.
Ernesto, un jubilado de 60 años con discapacidad, fue desalojado este miércoles del departamento que alquilaba sobre la calle French, entre Austria y Agüero, en el barrio porteño de Recoleta, tras acumular dos años sin poder afrontar el pago del alquiler, las expensas ni los servicios. "Están haciendo cualquier cosa conmigo", declaró a C5N.
La situación se da en un contexto de crisis económica donde se registra una profunda pérdida del poder adquisitivo que atraviesan jubilados y trabajadores. Jubilado de la mínima, sin margen financiero y sin respaldo familiar, el hombre quedó al borde de la calle.
Este miércoles en la mañana, efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires montaron un operativo en el lugar para concretar el desalojo. También se hicieron presentes integrantes de la red de asistencia del Gobierno porteño, quienes intentaban encontrar una alternativa habitacional de urgencia. Sin embargo, ante la consulta de este medio, las autoridades no pudieron confirmar si Ernesto ya cuenta con un destino asignado.
En paralelo, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al edificio para realizarle un control médico, en función de su condición de salud y el impacto emocional de la situación. Mientras era trasladado, Ernesto se mostraba angustado por la situación.
No es la primera vez que Ernesto enfrenta este escenario. El año pasado, ya se había intentado avanzar con el desalojo y su posterior traslado a otro espacio, pero aquella instancia no prosperó.
Ernesto no tiene familiares que puedan asistirlo dado que su única hermana atraviesa una situación similar, su caso refleja una problemática en expansión. De acuerdo con datos del ministerio de Capital Humano, el 60% de las personas en situación de calle cayó en esa condición en los últimos dos años, una estadística que da cuenta del agravamiento del cuadro social.
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