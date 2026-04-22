Desalojaron a un jubilado discapacitado de un departamento de Recoleta: "Hicieron cualquier cosa conmigo"

En paralelo, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al edificio para realizarle un control médico, en función de su condición de salud y el impacto emocional de la situación. Mientras era trasladado, Ernesto se mostraba angustado por la situación.

No es la primera vez que Ernesto enfrenta este escenario. El año pasado, ya se había intentado avanzar con el desalojo y su posterior traslado a otro espacio, pero aquella instancia no prosperó.

Ernesto no tiene familiares que puedan asistirlo dado que su única hermana atraviesa una situación similar, su caso refleja una problemática en expansión. De acuerdo con datos del ministerio de Capital Humano, el 60% de las personas en situación de calle cayó en esa condición en los últimos dos años, una estadística que da cuenta del agravamiento del cuadro social.