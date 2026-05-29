Juan Román Riquelme bajó al vestuario de Boca tras la derrota ante Universidad Católica: qué dijo

Al finalizar en la tercera posición de su grupo, la realidad futbolística de Boca ahora continuará en la Copa Sudamericana, donde deberá disputar los playoffs frente a O'Higgins de Chile.

Boca cayó de local ante Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos

Boca se jugaba el semestre completo en una auténtica final internacional, que otra vez culminó en fracaso. Este jueves, y cuando todavía dependía de sí mismo, cayó de local ante Universidad Católica de Chile por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y quedó eliminado.

El equipo de la Ribera no tenía margen de error: necesitaba imperiosamente sumar de a tres para meterse en los octavos de final, ya que cualquier otro resultado iba a decretar su eliminación temprana del máximo certamen continental, y el posterior pasaje a la Copa Sudamericana.

Y para malestar general de la Bombonera, el conjunto de Claudio Úbeda no hizo pie y perdió 1-0 por el golazo de Montes a los 34 minutos de la primera mitad. El partido no le faltaron polémicas, como el penal que reclamó todo Boca en el inicio del juego.

El clima en el mundo Boca llegaba caldeado tras el polémico empate de la semana pasada ante Cruzeiro, que terminó con fuertes reclamos del plantel de Úbeda al árbitro por dos supuestas manos no sancionadas en el descuento.

De esta manera, el conjunto argentino quedó eliminado en la fase de grupos y jugará los playoffs de la Sudamericana.