Confirmados los 26 de Lionel Scaloni: quiénes son los 9 campeones del mundo que se quedaron afuera

Los 26 de Lionel Scaloni: los tres históricos que se bajaron en el último corte

La mayor sorpresa se dio en el tramo final de la preparación, donde Scaloni exigió al máximo a los futbolistas y terminó desafectando a tres piezas clave que formaban parte de la prelista de 55 nombres:

Marcos "Huevo" Acuña: La baja más dolorosa del último momento. El lateral izquierdo era una fija en la consideración, pero las complicaciones físicas le impidieron estar al 100% y se quedó afuera en la víspera del anuncio oficial.

Germán Pezzella: El experimentado defensor central, una de las habituales ruedas de auxilio de la zaga durante todo el ciclo, no logró superar el corte definitivo de 26 jugadores.

Guido Rodríguez: El mediocampista central, que supo ser una variante táctica de enorme valor para equilibrar el medio en momentos clave de Qatar, tampoco formará parte de la delegación.

Los seis que ya habían quedado afuera de la prelista de la Selección Argentina

Antes de este sprint final, el cuerpo técnico ya había recortado a otros seis campeones del mundo, quienes directamente no formaron parte de la nómina extendida de 55 futbolistas debido a distintas realidades futbolísticas, lesiones o decisiones personales:

Ángel Di María: El héroe de las finales ya había anunciado su retiro de la Selección tras la Copa América, cerrando un ciclo glorioso con la camiseta albiceleste.

Franco Armani: El histórico arquero y referente del proceso también le puso punto final a su etapa en el seleccionado nacional.

Paulo Dybala: La "Joya" no logró meterse en los planes del nuevo proceso y quedó al margen de la consideración para esta cita máxima.

Ángel Correa: El delantero, habitual recambio ofensivo y pieza muy querida dentro del grupo, fue otra de las ausencias destacadas desde el inicio de la nómina.

Juan Foyth: Aquejado por la discontinuidad y diversas lesiones que frenaron su ritmo en el fútbol europeo, el defensor se quedó sin chances de pelear por un lugar.

Alejandro “Papu” Gómez: Alejado de las convocatorias desde hace largo tiempo por cuestiones extrafutbolísticas y su situación personal, su ausencia estaba completamente sellada.

La lista de Scaloni marca un quiebre y consolida la obligatoria renovación de un plantel que, si bien mantiene su columna vertebral con Lionel Messi a la cabeza, apuesta por la frescura y la plenitud física para revalidar el título obtenido hace cuatro años.