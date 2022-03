El stream de Coscu por el Día de la Memoria

coscu memoria

Los platenses se mostraron muy conmovidos por las imágenes y los testimonios. También hablaron de la desaparición de su tío, Pedro A. Disalvo. "Esto no es una bajada de línea, no es para el Gobierno, no es para nadie. Es para nosotros los jóvenes", resaltó el basquetbolista.

Coscu y Pedro escucharon también diversos testimonios que dieron los sobrevievientes en el juicio a las Juntas Militares y otros procesos judiciales. En el camino, los streamers conocieron las maniobras de secuestro que realizaban los "grupos de tareas" clandestinos, cómo ingresaban los detenidos de forma ilegal al predio y los sectores donde eran retenidos en calabozos. También, profundizaron en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las acciones que los militares realizaron para encubrir su maquinaria de horror.

Los streamers resaltaron la importancia de conformar comunidades y lazos solidarios, al tiempo que repudiaron el plan sistemático de la Dictadura para romperlos. "Esto fue muy tapado y no se conoció muchos, lamentablemente. Nosotros formamos una comunidad porque entendemos que si estamos cada uno por nuestro lado es mucho más difícil que si estamos juntos y unidos.No me quiero imaginar la gente acá, sola, sin poder saber quién está a su lado, qué está pasando. Salvando una distancia enorme, mantenernos en comunidad y estar siempre conectados, comunicados y uniendo lazos es importantísimo", reflexionó Coscu al pasar por "Capucha", uno de los sectores donde colocaban a los detenidos.

Visiblemente emocionados, los streamers cerraron la transmisión con mensajes de conciencia."Desde este lado tratamos de aportar nuestro granito de arena para que la memoria se siga construyendo. Cada uno, formando parte de la sociedad, tiene la posibilidad de ejercitar la memoria. Es un trabajo que se hace en conjunto, la memoria nos pertenece a todos. Es el stream más importante de mi vida, son las dos horas que sentí que le pude aportar más a otras generaciones", cerró Pedro.