Escándalo en la clínica trucha de González Catán: "Una matrícula la usaban hasta diez personas"

Con el paso del tiempo, enfermeros y choferes de ambulancias comenzaron a compartirle situaciones aún más graves. “Por cada matrícula había hasta diez personas distintas”, denunció, haciendo referencia al uso ilegal de números de registro y nombres de médicos para atender a los pacientes.

La mujer relató que una de las cuestiones que más le llamó la atención era la atención de pacientes en estado delicado. Como parte de sus tareas, también auditaba servicios médicos y revisaba liquidaciones salariales.

“Me daba cuenta de que iban a visitar pacientes críticos que necesitaban derivación urgente, pero no la hacían porque sabían que en el hospital designado trabajaba el médico original”, explicó.

hector navarro clinica truchos Héctor Navarro, víctima de la clínica trucha de González Catán.

Analía aseguró también que en varias oportunidades algunos enfermeros tenían que intervenir durante las consultas para evitar riesgos mayores en las personas que requerían de atención médica.

“Los enfermeros a veces se metían en la consulta aun poniendo en riesgo su propia matrícula porque se daban cuenta de que querían inyectarles cosas a pacientes que, en vez de mejorarlos, los podían matar”, sostuvo.

La mujer también reveló que muchas de las ambulancias utilizadas por la red de clínicas truchas “no estaban habilitadas” y denunció que incluso “les cambiaban el kilometraje” para ocultar irregularidades en las unidades.

Indicó que esas mismas ambulancias prestaban cobertura a escuelas de la zona y contó una experiencia personal que terminó de convencerla de la gravedad de la situación. “Mi hijo de tres años se lastimó los dedos con una puerta y el colegio llamó a la ambulancia por protocolo. El médico no solo no pidió una radiografía, sino que quería inyectarle diclofenac”, recordó. “La directora me hacía señas y obviamente eso no iba a pasar”, agregó.

clinica trucha Clínica trucha de González Catán.

La exempleada también afirmó que intentó profundizar las auditorías internas, pero que recibió presiones de parte de directivos de la firma. “Un gerente general me dijo que dejara de averiguar”, relató.

Si bien esa persona fue apartada en su momento, según contó, hace aproximadamente dos años ingresó un nuevo jefe de coordinación médica y desde ese momento aumentaron las tensiones. “Yo no transé, los empecé a molestar. Cuando se dieron cuenta de que sabía demasiado, me echaron”, afirmó sobre su salida de la empresa en octubre pasado.

“Argentina Salud” incluía una red de consultorios que surgió luego de la pandemia en varias localidades bonaerenses como Virrey del Pino, González Catán y San Justo. Hasta el momento, seis personas fueron detenidas imputadas por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y honores, y venta ilegal de medicamentos.

Según declaraciones aportadas a la causa, los imputados utilizaban sellos médicos falsificados realizados con datos que extraían del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Durante los allanamientos realizados por la Policía Federa se incautaron dos armas calibre .9 milímetros, sellos médicos falsos, documentación clínica, recetas presuntamente apócrifas, historias médicas y ambulancias con irregularidades.

Finalmente, la clínica de Argentina Salud de González Catán, situada en Avenida Juan Manuel de Rosas 20956, fue clausurada el miércoles tras una resolución del juez de Garantías del Departamento Judicial de La Matanza, Rubén Ochipinti.