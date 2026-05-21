La Justicia intimó al Gobierno a resolver el trámite por una pensión por discapacidad iniciado en 2023

Durante el proceso, el organismo sostuvo que el expediente administrativo “se encuentra cumpliendo adecuadamente con el procedimiento para la evaluación” del beneficio y argumentó que el trámite todavía estaba “en proceso de evaluación”.

También explicó que no todos los movimientos internos del expediente pueden ser visualizados por los particulares.

Pero el magistrado rechazó esos planteos y sostuvo que “no pueden ser de recibo los argumentos utilizados por la demandada para desentenderse de la falta de resolución imputada por la amparista”.

Más de dos años y medio sin respuesta

El juez remarcó que “a la fecha se ha cumplido más de 2 año y 6 meses desde el inicio del trámite y el expediente sigue sin ser resuelto”.

Además, el magistrado aclaró que el amparo no buscaba discutir si correspondía o no otorgar la pensión, sino obligar al Estado a emitir una decisión formal.

“No corresponde al trámite de la presente acción entrar en el fondo de la cuestión”, indicó el fallo, que remarcó que lo reclamado era “el dictado del acto administrativo correspondiente, cuyos plazos se encuentran vencidos en exceso”.

Finalmente, la sentencia resolvió “hacer lugar a la acción de amparo por mora de la administración” y condenó a la ex ANDIS “a resolver dentro del término de DIEZ (10) DIAS el planteo del amparista”.