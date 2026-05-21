El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa millonaria para dar con una banda de traficantes de armas

Los ciudadanos chilenos que están siendo buscados son Franco Simón Basaez Vílchez (39) -alias “El Javi”- tez trigueña y cabello negro; Lisandro Eduardo Basaez Morales (31) -alias “El enano petiso”-, de características físicas similares a Vílchez; Kevin Matías Sandoval González (27) de tez blanca y cabello corto negro; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval (23) de tez blanca, ojos marrones y cabello corto negro; y Aldana Matilde Glaria Orellana (37) quien posee DNI argentino, tiene tez blanca y cabello largo negro ondulado.

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En cuanto a los argentinos que forman parte del listado, se encuentran Carlos Damián Algañaraz (47) -alias “El Porteño”-, de tez trigueña y cabello corto negro; Zaira Nahir Basaez (21), de tez blanca y cabello largo negro; y Selene Anahí Obregón (31), cuya característica principal es un lunar marrón en el centro de la frente.

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La recompensa está destinada exclusivamente a personas que no hayan participado en los hechos delictivos y que aporten datos útiles para la captura de los prófugos “investigados por formar parte de una organización delictiva, con diferentes grados de participación en la misma, relacionada con tráfico internacional de armas, enmarcadas en la Ley N° 22.415″.

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Quienes cuenten con información de utilidad podrán ponerse en contacto con el Programa Nacional de Recompensas mediante la línea gratuita 134, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad.

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La resolución instruye además a las fuerzas policiales y de seguridad federales para que difundan los afiches de búsqueda en todas sus formas, y encargó a la Dirección de Comunicación Institucional la publicación de la medida en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional.

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Resolución 462/2026:

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