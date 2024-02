Cristian Castro infiel: revelan que engañó a su novia con una chica trans

Y continuó: “Lo peor de todo es que Cristian en esos días estaba acá con su chica cordobesa según tengo entendido, la traición es total y encima a poco de empezar su noviazgo”.

Cristian Castro

Luego aclaró: “la mujer se llama Clara Amentecris y está dispuesta a todo: quiere desenmascararlo y contar todo el detalle de lo qué pasó, es un escándalo total. Ella es famosa acá en Uruguay, es comediante, trabaja con el stand up y tiene un nombre artístico que es Clarita Kim”.

Etchegoyen destacó: “Ya no me sorprende nada sobre la fama de Cristian de infiel, el tema acá es que hizo un récord, no tardó nada en engañarla a la cordobesa según el relato de esta mujer”.