Tiroteo en la Casa Blanca: quién era el atacante abatido
Nasire Best tenía 21 años y fue abatido por el Servicio Secreto de Estados Unidos tras disparar cerca de la Casa Blanca. Ya contaba con antecedentes.
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Un hombre de 21 años fue abatido por el Servicio Secreto de los Estados Unidos luego de abrir fuego contra un puesto de control en las inmediaciones de la Casa Blanca. El atacante, identificado como Nasire Best, ya tenía antecedentes psiquiátricos e incidentes previos con la seguridad del complejo presidencial.
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Los antecedentes de Nasire Best cerca de la Casa Blanca
El violento episodio ocurrió este sábado por la tarde cerca de 17th Street NW, en Washington. Según la reconstrucción de las autoridades, Best caminaba de manera errática por la zona antes de acercarse al perímetro de seguridad y abrir fuego con un revólver. Tras realizar unos pocos disparos, fue rápidamente reducido de forma letal por los agentes federales desplegados en el sector.
De acuerdo a la información brindada por medios locales, el joven ya había sido detenido en junio de 2025 tras bloquear un carril de ingreso afirmando que era "Dios", lo que derivó en una evaluación en el Instituto Psiquiátrico de Washington. Apenas un mes después, volvió a ser arrestado al intentar cruzar por un acceso vehicular. Durante las investigaciones, se detectó que en sus redes sociales aseguraba ser Osama bin Laden y manifestaba su intención de dañar a Donald Trump.
Cabe destacar que al momento del hecho, el mandatario se encontraba a resguardo dentro de la residencia oficial. Durante el dramático y breve enfrentamiento, una persona civil resultó herida de bala y se encuentra en estado crítico, mientras los efectivos del Servicio Secreto bloqueaban y aseguraban todos los accesos.
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