Tiroteo en la Casa Blanca: quién era el atacante abatido

De acuerdo a la información brindada por medios locales, el joven ya había sido detenido en junio de 2025 tras bloquear un carril de ingreso afirmando que era "Dios", lo que derivó en una evaluación en el Instituto Psiquiátrico de Washington. Apenas un mes después, volvió a ser arrestado al intentar cruzar por un acceso vehicular. Durante las investigaciones, se detectó que en sus redes sociales aseguraba ser Osama bin Laden y manifestaba su intención de dañar a Donald Trump.