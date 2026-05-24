Tragedia en San Vicente: cinco personas perdieron la vida, dos eran menores

Al enterarse de la gravedad de la situación, se desplazaron con urgencia hacia la zona del desastre diversas unidades sanitarias de alta complejidad, junto con operacionales del Comando de Patrullas y agentes de la Comisaría San Vicente 1ra. Al arribar, los médicos y uniformados corroboraron que todos los pasajeros del rodado de menor porte se encontraban sin signos vitales.

Ante este panorama, la doctora Castro, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 Descentralizada de San Vicente, tomó cartas en el asunto y ordenó la inmediata detención preventiva del muchacho que manejaba la Amarok. El imputado fue derivado a un centro médico de la zona con custodia de los efectivos para recibir las curaciones pertinentes y quedar sujeto a los exámenes médicos y periciales correspondientes.

La causa judicial quedó caratulada de manera preliminar bajo la figura de "homicidio culposo", de acuerdo a lo que se detalló en el escrito oficial que llevó la firma del Comisario Mayor Héctor Quaini, quien se desempeña como Jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires.