Emiliano Pinsón mostró las secuelas de un fuerte accidente en plena lucha contra el Parkinson

Emiliano Pinson

Según contó anteriormente, el tratamiento deberá extenderse hasta julio de 2026 y forma parte de una nueva etapa en su vida, marcada por importantes cambios personales y emocionales. Aunque recientemente estuvo algunos días en Argentina, regresó nuevamente a Europa para continuar con el plan médico.

En distintas entrevistas y publicaciones, Pinsón también habló del costado más difícil de este proceso, especialmente la distancia con sus hijos y el impacto emocional que eso le genera. “En este tiempo entendí, más que nunca, el valor del afecto, del abrazo. Conocí gente de primera acá que me ayudó, que me acercó con otra gente, eso es único e irrepetible, pero lo que vale el abrazo de alguien cercano a vos... es como un combustible”, había expresado tiempo atrás.

Desde que decidió visibilizar su enfermedad, el periodista comparte abiertamente tanto los avances como las dificultades que enfrenta, convirtiéndose también en una voz de concientización sobre el Parkinson.