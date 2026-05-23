Emiliano Pinsón mostró las secuelas de un fuerte accidente en plena lucha contra el Parkinson
En plena recuperación y mientras sigue adelante con su tratamiento, Emiliano Pinsón sufrió un accidente doméstico que dejó visibles marcas en su rostro.
Emiliano Pinsón volvió a compartir con sus seguidores un difícil momento personal mientras continúa adelante con su tratamiento contra el Parkinson. El periodista mostró en sus redes sociales las consecuencias de un accidente doméstico que sufrió en las últimas horas y explicó cómo se encuentra tras el episodio.
A través de sus historias de Instagram, Pinsón publicó una imagen en la que se lo veía con visibles golpes en el rostro y un ojo morado. Junto a la foto, explicó qué fue lo que ocurrió y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Me bajó la presión y caí. Me cosieron y a pesar de los temores acá me ves”, escribió.
Lejos de ocultar la situación, el periodista eligió compartir lo sucedido con naturalidad, tal como viene haciendo desde que hizo pública su enfermedad. La imagen sensibilizó a muchos de sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y cariño.
Actualmente, Emiliano se encuentra realizando un tratamiento médico en España para intentar frenar el avance del Parkinson, enfermedad con la que fue diagnosticado en 2021. Meses atrás había contado que viajó especialmente para comenzar este proceso, del que se mostró muy esperanzado.
Después del accidente, también dejó un mensaje reflexivo que fue muy celebrado por quienes lo siguen día a día. “Un amigo me dijo ‘caerse está permitido, levantarse es obligatorio’”, compartió en sus redes.
Según contó anteriormente, el tratamiento deberá extenderse hasta julio de 2026 y forma parte de una nueva etapa en su vida, marcada por importantes cambios personales y emocionales. Aunque recientemente estuvo algunos días en Argentina, regresó nuevamente a Europa para continuar con el plan médico.
En distintas entrevistas y publicaciones, Pinsón también habló del costado más difícil de este proceso, especialmente la distancia con sus hijos y el impacto emocional que eso le genera. “En este tiempo entendí, más que nunca, el valor del afecto, del abrazo. Conocí gente de primera acá que me ayudó, que me acercó con otra gente, eso es único e irrepetible, pero lo que vale el abrazo de alguien cercano a vos... es como un combustible”, había expresado tiempo atrás.
Desde que decidió visibilizar su enfermedad, el periodista comparte abiertamente tanto los avances como las dificultades que enfrenta, convirtiéndose también en una voz de concientización sobre el Parkinson.
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