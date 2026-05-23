Quién reemplazará a Gustavo Costas en Racing: los candidatos de Diego Milito

Los candidatos a suceder a Gustavo Costas en Racing

Hernán Crespo

El exentrenador de Defensa y Justicia y Banfield pica en punta en la consideración de la mesa chica de la "Academia". Hernán Crespo reúne el consenso necesario tanto en la dirigencia como en los encargados del fútbol profesional gracias a su propuesta ofensiva y su experiencia internacional.

Un factor clave que juega a su favor es que actualmente se encuentra libre, lo que facilitaría una negociación económica directa sin tener que destrabar contratos vigentes con otras instituciones.

Nicolás Diez

Otro de los apellidos que genera fuerte interés en Avellaneda es el de Nicolás Diez. El actual director técnico de Argentinos Juniors es un viejo conocido de la Secretaría Técnica de Racing, donde valoran mucho su metodología de trabajo y su conocimiento del fútbol formativo.

Aunque tiene contrato vigente con el "Bicho" de La Paternal, trascendió que posee una cláusula de salida muy accesible, lo que no representaría un impedimento económico significativo si deciden avanzar formalmente por él.

Guillermo Barros Schelotto

El tercer nombre que apareció en el radar es el de Guillermo Barros Schelotto. El "Mellizo" siempre es un perfil seductor para los clubes grandes de la Argentina por su trayectoria y su carácter ganador.

Sin embargo, desde el entorno de la dirigencia albiceleste reconocen que su llegada es una opción sumamente difícil debido a cuestiones de ingeniería económica y a las pretensiones profesionales actuales del entrenador.