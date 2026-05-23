Quién reemplazará a Gustavo Costas en Racing: los candidatos de Diego Milito
El presidente de Racing despidió al entrenador y ya se encuentra en la búsqueda de su sucesor de cara a la segunda parte del año.
Tras conocerse este sábado la salida de Gustavo Costas de la conducción técnica del primer equipo, la dirigencia de Racing ya pondría en marcha el plan de búsqueda para encontrar a su reemplazante, y en las últimas horas, comenzaron a sonar con fuerza tres nombres con perfiles bien marcados para asumir el cargo.
Con una enorme dosis de sorpresa, este sábado se confirmó que Costas dejó de ser el director técnico de la "Academia". El presidente de la institución, Diego Milito, le comunicó llamativamente su inminente despido, dando por terminada una historia marcada por la pasión y varios éxitos que entró en declive.
La salida del último entrenador campeón en Avellaneda se da luego de un semestre para el olvido y la reciente eliminación de la Copa Sudamericana en fase de grupos. De todos modos, la relación Costas - Milito no parecía ser la mejor desde el inicio de la gestión de la actual presidencia.
Los candidatos a suceder a Gustavo Costas en Racing
Hernán Crespo
El exentrenador de Defensa y Justicia y Banfield pica en punta en la consideración de la mesa chica de la "Academia". Hernán Crespo reúne el consenso necesario tanto en la dirigencia como en los encargados del fútbol profesional gracias a su propuesta ofensiva y su experiencia internacional.
Un factor clave que juega a su favor es que actualmente se encuentra libre, lo que facilitaría una negociación económica directa sin tener que destrabar contratos vigentes con otras instituciones.
Nicolás Diez
Otro de los apellidos que genera fuerte interés en Avellaneda es el de Nicolás Diez. El actual director técnico de Argentinos Juniors es un viejo conocido de la Secretaría Técnica de Racing, donde valoran mucho su metodología de trabajo y su conocimiento del fútbol formativo.
Aunque tiene contrato vigente con el "Bicho" de La Paternal, trascendió que posee una cláusula de salida muy accesible, lo que no representaría un impedimento económico significativo si deciden avanzar formalmente por él.
Guillermo Barros Schelotto
El tercer nombre que apareció en el radar es el de Guillermo Barros Schelotto. El "Mellizo" siempre es un perfil seductor para los clubes grandes de la Argentina por su trayectoria y su carácter ganador.
Sin embargo, desde el entorno de la dirigencia albiceleste reconocen que su llegada es una opción sumamente difícil debido a cuestiones de ingeniería económica y a las pretensiones profesionales actuales del entrenador.
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