(25-10-2026 T) Instituto vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Gloria", líder de la Zona A, buscará una victoria ante su gente para sellar el pasaje a los octavos de final del torneo.
Instituto recibe a Deportivo Riestra este lunes, desde las 21.15, en el estadio Juan Domingo Perón, en el marco de la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, contará con el arbitraje de Andrés Gariano y tendrá a Nicolás Ramírez a cargo del VAR.
La “Gloria” llega a este compromiso después de vencer a Defensa y Justicia en Florencio Varela, resultado que le permitió consolidarse en la cima de la Zona A. Con 29 puntos, el equipo cordobés es el líder de su grupo y buscará una nueva victoria para sellar la clasificación a los octavos de final del certamen, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.
Por su parte, el “Malevo” viene de empatar 1-1 ante Unión y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación. Con 12 unidades, se ubica en el duodécimo puesto de la Zona A, a varios puntos de la zona de playoffs, por lo que intentará dar el golpe como visitante para mantener sus chances de avanzar a la siguiente fase.
Formaciones de Instituto vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A
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Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán de la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
Horario y televisación
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Hora: 21.15.
Estadio: Juan Domingo Perón.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Nicolás Ramírez.
TV: TNT Sports.
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