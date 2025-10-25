A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1
Un nuevo desafío de alta gama llega al Autódromo Hermanos Rodríguez. Todas las miradas se posarán, indudablemente, en lo que haga el argentino.
Para el argentino Franco Colapinto, la vigésima fecha del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de México, se presenta como una prueba de fuego, especialmente, luego de haber quedado último para la largada de la carrera principal de este domingo, tras la tanda de prácticas.
Este crucial desafío en el Autódromo Hermanos Rodríguez es vital para el piloto de Alpine, especialmente por la exigente altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esta condición somete a los monoplazas a complejos ajustes aerodinámicos y de refrigeración debido a la menor densidad del aire.
Colapinto, oriundo de Pilar, buscará aprovechar la carrera para sumar experiencia y adaptarse, luego de su reciente 17º lugar en Austin, que incluyó una controvertida maniobra sobre su compañero Pierre Gasly. Con el campeonato de pilotos casi definido por Verstappen, la atención se centra en la batalla por las demás posiciones de honor y el rendimiento de los coches en este trazado, uno de los más atractivos y demandantes del calendario.
Fórmula 1: el cronograma del GP de México
El viernes 24 se realizaron las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completó la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se corre este domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17:00.
Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de México
La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
