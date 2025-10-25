A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

casco colapinto 1

Colapinto, oriundo de Pilar, buscará aprovechar la carrera para sumar experiencia y adaptarse, luego de su reciente 17º lugar en Austin, que incluyó una controvertida maniobra sobre su compañero Pierre Gasly. Con el campeonato de pilotos casi definido por Verstappen, la atención se centra en la batalla por las demás posiciones de honor y el rendimiento de los coches en este trazado, uno de los más atractivos y demandantes del calendario.