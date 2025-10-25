Netflix: el thriller criminal y de ritmo frenético que se posiciona entre lo más visto

De qué trata "Indomable"

Indomable "Indomable" llegó en julio del 2025 a Netflix.

“Indomable” es un thriller que combina misterio, naturaleza y supervivencia. La historia gira en torno a un agente que, tras la muerte inexplicable de una mujer en el Parque Nacional de Yosemite, se ve envuelto en una investigación que lo lleva a enfrentarse con fuerzas que escapan a su control y ponen en peligro su integridad.