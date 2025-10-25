Netflix: el thriller criminal y de ritmo frenético que se posiciona entre lo más visto
Si bien su llegada a la plataforma fue hace algunas semanas atrás, esta serie de seis capítulos es una de las sensaciones en Netflix. Los detalles en la nota.
El éxito de una serie es producto de diferentes factores, que se combinan entre sí para lograr un solo objetivo: revolucionar cualquier plataforma de streaming. "Indomable" narra una historia de drama y misterio frenético en Netflix, atrapando la atención de los espectadores de inmediato.
Pero su gran popularidad también es producto del elenco de gran nivel que presenta, con la participación especial de Eric Bana y Sam Neill. Además, otro de los aspectos fundamentales de este thriller criminal es su corta duración, ya que está compuesta por tan solo seis episodios.
Si bien arribó al catálogo de Netflix en julio del 2025, "Indomable" marca el termómetro en la plataforma y se integró de manera perfecta, causando una revolución inesperada en poco tiempo. Se estima que, a fines del 2025, sea una de las producciones con más reproducciones del año.
De qué trata "Indomable"
“Indomable” es un thriller que combina misterio, naturaleza y supervivencia. La historia gira en torno a un agente que, tras la muerte inexplicable de una mujer en el Parque Nacional de Yosemite, se ve envuelto en una investigación que lo lleva a enfrentarse con fuerzas que escapan a su control y ponen en peligro su integridad.
A medida que los episodios avanzan, el entorno salvaje se convierte en un personaje más: un territorio impredecible donde la frontera entre la verdad y la ley natural se esfuma. Por otro lado, cada episodios de esta dramática e intensa serie tiene una duración que ronda entre 40 y 50 minutos.
Reparto de "Indomable"
- Eric Bana como Kyle Turner
- Sam Neill como Paul Souter
- Wilson Bethel como Shane Maguire
- Lily Santiago como Naya Vásquez
- Rosemarie como Jill Bodwin
Tráiler de "Indomable"
