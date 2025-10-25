El balance de Franco Colapinto tras la clasificación para el GP de México: "No funcionó nada"
El piloto nacido en Pilar mostró su completa decepción con su Alpine, con el que este domingo largará desde la última posición.
“No encontramos ritmo con ningún cambio. No funcionó nada”, aseguró Franco Colapinto luego de las tres rondas de clasificación para el Gran Premio de México que se disputará este domingo desde las 17 (hora argentina), donde no pudo superar la Q1 para quedar en último lugar de la grilla largada.
“La Q2 era imposible… Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado”, agregó el piloto argentino de Alpine, agregando que “es un auto muy difícil… Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron y no tenía dirección”.
Y explicó ante los medios de prensa presentes en el paddock: “Es muy difícil... Me encontré un auto muy desconectado, que no tenía grip. Un día complicado en general. Hay que trabajar para la carrera, pero también será muy difícil. Está siendo un fin de semana y un circuito que no nos está cayendo bien, como la mayoría”.
“Tenemos que buscar siempre esa última milésima y no sale. Hay que mejorar para la carrera e intentar que sea un mejor día”, añadió el oriundo de Pilar, aunque aclaró que “hoy fue muy difícil, con un auto muy desconectado: no tenía agarre y por más que trabajemos va a ser complicado”.
“Vamos a ver qué pasa pero… Es un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como a la mayoría, pero bueno…”, completó el argentino con claros gestos de decepción sobre el desempeño de su monoplaza, que viene frustrando todos sus intentos por mejorar en pista.
Como ya se informó, su compañero Pierre Gasly también quedó afuera de la segunda ronda clasificatoria y largará desde la 18° una carrera en la que Lando Norris (McLaren) saldrá desde la primera posición, tras obtener un tiempo de 1:15.586, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) y el vigente campeón Max Verstappen (Red Bull).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario