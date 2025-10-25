El ministro de Espacio Público de CABA responsabilizó a la empresa concesionaria por la inundación de la General Paz

El ministro pidió a la población “circular lo menos posible” mientras rige la alerta naranja hasta el mediodía, y remarcó la importancia de no arrojar basura en los sumideros. “Si por alguna razón se saca la basura, que se haga dentro de los contenedores, nunca en la calle, para que el agua pueda escurrir normalmente”, señaló.

Respecto a las inundaciones registradas en la avenida General Paz, aclaró que “esa zona es responsabilidad de la concesionaria nacional Ausol”, aunque los equipos de la Ciudad colaboran despejando los alrededores. “Lamentablemente una persona se descompensó y falleció, pero no fue producto de la tormenta sino de una situación médica”, indicó.

Diluvio en el AMBA: las razones del fenómeno climático

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó que el fenómeno que ocurrió este sábado fue “excepcional”, y que se debió al choque del aire tropical con un frente frío.

“El ingreso aire tropical con calor y humedad son las dos fuentes de energía para que se formen tormentas. ¿Cuándo? Cuando un mecanismo hace subir la humedad arriba. Y ese mecanismo fue el ingreso de un frente de aire frío, que generó lo que los meteorólogos llamamos gran inestabilidad en la atmósfera. Esto amplía la posibilidad de formación de chaparrones y tormentas, algunas de carácter intenso por actividad eléctrica”, describió para explicar la gran cantidad de agua caída.

La particularidad de lo que ocurrió en las últimas horas es que normalmente los frentes fríos pasan rápido, por lo cual las tormentas son de corta duración. Pero en este caso, “el avance fue lento y dio pie a que lloviera durante varias horas. Y la gran humedad contribuyó a una gran cantidad de agua”.